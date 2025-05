Carlos III alcanzó un hito económico que lo colocó por encima de su madre, Isabel II, en términos de patrimonio personal. Según el listado anual publicado por el Sunday Times, el rey británico incrementó su fortuna en 2024 y alcanzó una cifra que superó con amplitud los recursos que llegó a acumular la difunta monarca durante su vida.

El actual rey logró un crecimiento de cerca de 100 mil dólares diarios, lo cual elevó su patrimonio total estimado a 762 millones de euros.

Carlos III y Camilla Parker Bowles

Carlos III ya es más rico que Isabel II: su fortuna crece 100 mil dólares por día

Carlos III ya es tan rico como el exprimer ministro Rishi Sunak y, con el crecimiento diario de su fortuna, logró superar a su madre, Isabel II, quien llevó adelante la gobernación del país por más de tres décadas.

Este notable incremento responde, en gran parte, a las propiedades heredadas tras la muerte de la reina en 2022. Entre ellas se encuentran las fincas privadas de Sandringham y Balmoral, que, al no pertenecer al Estado británico, generan ingresos propios. Estas residencias no sólo conservan un valor simbólico, sino que también producen ganancias gracias a su alquiler cuando no son usadas por la familia real.

Durante décadas, Carlos fue responsable del Ducado de Cornualles, un extenso conjunto de tierras y activos creado en el siglo XIV para financiar al heredero al trono. Mientras fue administrado por él, el ducado se transformó en una fuente de ingresos considerable. Si bien esa gestión pasó a su hijo, el príncipe William, tras su ascensión al trono, Carlos III mantuvo y amplió su fortuna a través de otros bienes y estrategias patrimoniales.

Un factor clave en esta acumulación de riqueza fue la legislación británica que exime a los monarcas del pago del impuesto a la herencia. Mientras que los ciudadanos comunes deben abonar un 40% de tributo por herencias superiores a cierto monto, Carlos III recibió los bienes de su madre libres de cargas fiscales, lo que contribuyó significativamente a que conservara el capital recibido.

Además de sus residencias británicas, el rey posee propiedades en Escocia y en Rumania, así como una colección privada de arte y vehículos. Si bien algunas estimaciones especulativas sitúan su patrimonio por encima de los dos mil millones de euros, los datos publicados oficialmente lo ubican en 762 millones.

Carlos III, en definitiva, logró consolidar un legado económico que ya supera al de Isabel II. La combinación de herencias, gestión patrimonial y beneficios fiscales fueron puntos claves para que hoy ocupe un lugar entre las fortunas más destacadas del Reino Unido.

MVB