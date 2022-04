Aseguran que Amalia de Holanda tendrá su fiesta de cumpleaños N.º 18 

El pasado 7 de diciembre Amalia de Holanda cumplió 18 años, y luego de verse obligada a cancelar la fiesta que planeaba celebrar dentro de palacio para 100 invitados, la joven organizó una pequeña reunión al aire libre para apenas 21 personas. Aunque varios políticos y medios holandeses desaprobaron el festejo de la pequeña heredera, tachando de poco ejemplar el comportamiento de la familia real en tiempos de pandemia, la princesa finalmente celebraría su cumpleaños N.º 18 con una increíble fiesta.

La casa real de los Países Bajos aclaró que el pequeño festejo de la princesa Amalia se llevó a cabo en el mes de diciembre en los jardines de la residencia real Huis ten Bosch, cumplió con las medidas de distanciamiento social, y que todos los invitados se encontraban vacunados. Durante la pandemia de coronavirus, la Familia Real Holandesa fue criticada en varias oportunidades por no tomarse demasiado en serio las restricciones acordadas. Mientras que los holandeses solo pueden invitar a cuatro personas en sus hogares, parece que la familia real no tiene límites de aforo. Pocos días después del cumpleaños de su hija, Guillermo de Holanda reconoció que llevar a cabo la pequeña celebración no fue una buena idea.

“Mientras que Amalia de Holanda se encuentra transitando su año sabático y haciendo un voluntariado en las fundaciones que crearon sus padres, finalmente la princesa tendrá su fiesta de 18” reveló una fuente en diálogo con CARAS, y agregó: “Al parecer los preparativos ya comenzaron, ya que Máxima Zorreguieta aprovechó su última visita a la ONU para buscarle distintas opciones de outfits para su hija”.

La fiesta de cumpleaños de la princesa Amalia probablemente será la oportunidad perfecta para presentar a su supuesto novio alemán. En los últimos meses, la princesa de Orange fue vinculada a Isebrand K, un heredero de origen alemán perteneciente a una de las familias de empresarios más adineradas de Westfalia. Al parecer, la pareja comenzó su relación hace más de seis meses y habrían decidido mantenerlo en secreto; pero los jóvenes fueron vistos paseando de la mano en el puente de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.

Amalia de Holanda podrá ser reina sin importar el género de su pareja:

Los Países Bajos lo hicieron de nuevo. Una nueva ley asegura que la princesa Catharina-Amalia, hija mayor de Máxima y Guillermo Alejandro, podrá reinar sin importar el género de su pareja.

“El Gobierno cree que el heredero también puede casarse con una persona del mismo sexo y no ve un obstáculo legal permitir el matrimonio de un heredero con una persona del mismo sexo. Por lo tanto, el gabinete no considera que un heredero al trono o el rey deba abdicar si desea casarse con una pareja del mismo sexo”, dijo Mark Rutte, primer ministro de los Países Bajos.

Sin embargo, si Catharina-Amalia decidiera casarse con una mujer, deberá existir un consentimiento oficial imprescindible del Ejecutivo y el Legislativo; tal como sucede ante cada casamiento real en el país.

La Casa Real de los Países Bajos es la primera en abogar, de forma tan clara, por la inclusión; abriendo así la institución al siglo XXI y dejando en claro que la elección sexual del monarca no debería poner en duda sus cualidades para reinar.

Otro de los temas sobre los que está trabajando el Parlamento es si los pequeños adoptados o los concebidos a través de un donante de esperma o maternidad subrogada, pueden ser también elegibles al trono.