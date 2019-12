Así es la tierna foto navideña de Meghan Markle y el príncipe Harry junto a Archie

Meghan Markle y el príncipe Harry lanzaron su primera tarjeta de Navidad como una familia de tres. El Commonwealth Trust de la Reina tuiteó los saludos festivos de la familia real vía Twitter.

“Te deseo una muy feliz Navidad y un feliz año nuevo. De nuestra familia a la tuya ", decía la tarjeta de Meghan y Harry. Protagonista absoluto fue su hijo Archie, de 7 meses, que se veía adorable mirando a la cámara en primerísimo primer plano.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl