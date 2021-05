Camille Gollietb la princesa desconocida de Mónaco, nieta de Grace Kelly

Camille Gollietb es sin duda una de las princesas "ocultas" de Mónaco. Hija de Estefanía y fruto de un amorío con un guardaespaldas llamado Jean Raymond Gottlieb la joven se define: “soy la más indisciplinada. Tengo un carácter muy enérgico, me pongo nerviosa fácilmente por poca cosa”, contó en entrevistas pasadas.

Según Infobae.com tiene otros dos hermanos mayores: Louis Robert y Pauline. Como ella, los jóvenes crecieron en Mónaco entre el lujo y eventos sociales. La prensa ha sido muy dura con Estefanía por sus múltiples amorios extra matrimoniales, y ella decidió proteger a su hija de la mirada ajena.

Estudió Ciencias de la Comunicación en Niza e hizo sus inicios en la profesión en eventos organizados por su tío Alberto. Se define como una profunda activista y fundó una ONG "Be Safe" dedicada a la prevención de los riesgos del consumo del alcohol al conducir. Ahora lo que más llama la atención es su parecido físico con Grace Kelly, su abuela, ya que heredó el pelo rubio, sus ojos azules y labios carnosos.

Con más de 74 mil seguidores en su cuenta de Instagram @camillerosegottlieb muestra sus looks elegantes pero con un touch rockero y rebelde. Ama los viajes, la fotografía y la naturaleza. Además, juega con ser modelo. Finalmente vale aclarar que Camille pertenece a la realeza del principado, pero no tiene título real. Ama las pastas y la música de The Police, la mítica banda de Sting.

Se cumplen 65 años: así fue la boda de Grace Kelly y el príncipe Rainiero de Mónaco

El 19 de abril de 1956 contraían matrimonio el príncipe Rainiero de Mónaco con la actriz, Grace Kelly. La ceremonia religiosa, realizada en la catedral de San Nicolás fue testigo del ingreso de la novia del brazo de su padre quienes esperaron la llegada de Rainiero, con su uniforme de gala.

Grace, una de las caras más bonitas de Hollywood impactó con su vestido diseñado por Helen Rose, una vestuarista de la Metro Goldwyn Mayer, donde Kelly trabajó durante mucho tiempo.

El vestido fue catalogado como "perfecto", dado que reunía todos los requisitos de exquisito gusto, finura, distinción, sobriedad y se transformó en un diseño icónico a partir de entonces y el emulado por muchas mujeres para sus propias bodas hasta el día de hoy.

Estuvo acompañada por 6 damas que lucieron vestidos de organdí de seda en amarillo y pamelas al tono y entre ellas estaba la hermana de Grace, Peggy

El gran evento religioso culminó con la recorrida del reciente matrimonio por las calles del glamoroso principado, en un imponente Rolls Royce descapotable, saludando a los ciudadanos que esperaban el paso de los príncipes para felicitarlos y aplaudirlos. Luego la novia, ofrendó su ramo de flores a la patrona de Mónaco, Santa Devota, que emocionó a todos. Fruto de ese amor nacieron sus 3 herederos: Carolina, Alberto y Estefanía.

FL