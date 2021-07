Charlene de Mónaco revela la causa de su enfermedad en medio de la crisis con su marido

Charlene de Mónaco sigue siendo noticia en medio de su distanciamiento con el príncipe Alberto. La princesa se encuentra actualmente en Sudáfrica, su país natal, en donde se recupera de una infección severa en la nariz, los oídos y la garganta, que motivó su alejamiento de su familia desde mayo pasado.

Ahora, en medio de las versiones que hablan de un rompimiento del matrimonio, Charlene ha decidido romper el silencio y hablar sobre su padecimiento. En una entrevista al canal sudafricano News24 ha revelado nuevos detalles de su enfermedad.



De acuerdo a la princesa, todo empezó cuando se sometió a una intervención en la boca: la elevación del seno maxilar. Esta operación tuvo lugar antes del viaje a Sudáfrica y no fue consciente de que tenía una grave infección hasta que comenzó a sufrir un intenso dolor de oídos que la obligó a visitar a un especialista.

Una vez localizado el problema, Charlene debió quedarse en el país ya que la presión de un vuelo por encima de los 20.000 pies de altura sería imposible de soportar dada su condición. En este sentido, la princesa aclaró que extraña a su "marido, niños y perritos". Afortunadamente, su familia pronto irá a visitarla, tal como ha confirmado en la entrevista.

"Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso", dijo la royal.



Por surte, su familia pronto la visitará como pasó hacia fines de mayo donde estuvieron presentes junto a ella visitando el país. "Fue especial que mi familia me visitara en Sudáfrica y fue realmente maravilloso verlos. No puedo esperar a reencontrarme con ellos", dijo Charlene.

