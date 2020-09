Charlene de Mónaco: estilo "rocker chic" con flequillo y cuero

Por primera vez la esposa del príncipe Alberto II (62) se mostró diferente, divertida y distendida. Charlene (42) sorprendió a los monegascos con un nuevo look muy distinto a su acostumbrado estilo clásico.

La pareja reapareció en la inauguración del tradicional “Tour de France”, en Niza, y se mostró muy sonriente y tomada de la mano. Pero todas las miradas se las llevó la princesa con un outfit de pantalón y remera asimétrica en blanco que completó con una campara corta en amarillo furioso, de Zara.



La combinación de colores fue en honor a los tonos de la tradicional carrera. Los fashionistas coincidieron en afirmar que Charlene mostró su lado más rebelde y atrevido que no dudaron en bautizar como “Rocker Chic”. Pero sobre todo fue su corte de pelo lo más llamativo.



La ex nadadora ahora luce un flequillo muy corto, estilo “Baby Bang” – de forma recta y con movimiento, con mechones que enmarcan la cara– que resaltaba su divertida mascarilla con la leyenda “Why so serious!” puesta al revés (“¿Por qué estás tan seria?”).

Pero Charlene no sólo se mostró más lanzada en su imagen sino que también decidió divertirse a lo grande. Y lo hizo junto a Conor McGregor (32) el luchador irlandés de la UFC.



Aprovechando su visita a Mónaco, el preparado atleta aceptó el desafío de la princesa y se animó al “aquabike” o “ciclismo acuático”. Deporte que practicaron en el mar con unas bicis “ancladas” sobre unos soportes parecidos a los catamaranes.



Allí, una vez más, la princesa volvió a cautivar con su deportivo look: calzas y remera de lycra en azul, zapatillas negras y camiseta naranja de manga larga anudada en su cintura.

Todos elogiaron sus brillantes outfit y su excelente estado físico, producto de su permanente entrenamiento y, como ella misma contó, de una alimentación sana y muy cuidada que también intenta imponer en la rutina de sus hijos, los mellizos Jacques y Gabrielle (8).