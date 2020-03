Coronavirus: castigan al príncipe William por una broma de mal gusto

Un video del príncipe William se hizo viral y no por la mejor de las causas. Es que el heredero al trono británico hizo una broma sobre el Coronavirus, que a nadie le hizo gracias.

Durante la visita del Duque de Cambridge a la cervecería Guinness, se lo escuchó decir: "Te apuesto que todo mundo está como que: 'Tengo coronavirus, me estoy muriendo", y tú estás como que: 'No, yo nada más tengo tos'", dijo en broma a Joe Mooney, un rescatista que acudió al evento. "Sí se ve bastante dramática la cosa con lo del coronavirus en estos momentos. Creo que los medios lo están exagerando un poco ¿no crees?'", añadió el hijo de Lady Di, muy suelto.

Prince William joked about the deadly coronavirus outbreak during a royal visit to Dublin’s Guinness Storehouse in Ireland on Tuesday https://t.co/chcqqO0OdK pic.twitter.com/ygyELE1ous