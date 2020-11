El estratégico plan que tiene Kate Middleton para cuando sea reina

En los últimos años, Kate Middleton ha ido cambiando gradualmente, preparándose para estar a la altura y ser una "adecuada" reina consorte, el título que tendrá cuando el príncipe William se convierta en rey algún día. Ahora, trascendió que tiene varios planes para poner en marcha ni bien le concedan el título de forma oficial.



“Kate se ha ido convirtiendo gradualmente en una reina, esperando mientras todos siguen en detalle sus pasos”, dice una fuente real en exclusiva a Us Weekly. "La familia real no podría estar más complacida", asegura.



Sin embargo, todavía queda un largo camino. Después de que se produzca la renuncia de la reina Isabel II, su hijo mayor, el príncipe Carlos, tomará el trono y su esposa, la duquesa Camilla Parker Bowles, se convertirá en princesa consorte. William, de 38 años, es el siguiente en la fila para la corona después de su padre.





Desde que se casó con un miembro de la familia real británica en abril de 2011, Kate Middleton, de 38 años, ha comenzado lentamente a planificar su futuro y con el, algunos planes que piensa poner en marcha ni bien se convierta en reina.



"Kate quiere cambiar algunas de las reglas reales obsoletas cuando se convierta en reina [consorte]", señala la fuente, explicando que la duquesa de Cambridge espera reservar más tiempo para reunirse y hablar con el público en eventos oficiales.



“También ha estado muy presente en las redes sociales y se ha sentido cómoda haciendo entrevistas en televisión y charlas virtuales. Ella también está dispuesta a continuar con eso en el futuro ", sostiene.





Sin embargo, por ahora, la principal prioridad de Kate Middleton son ella y los tres hijos que tiene con William: el príncipe George, de 7, la princesa Charlotte, de 5 y el príncipe Louis, de 2 años.



"La familia lo es todo para Kate Middleton, y una de sus mayores preocupaciones sobre el futuro es no estar allí para George, Charlotte y Louis", reveló la misma fuente.

Habrá que esperar a que llegue el día en que Kate Middleton plantee hacer esos cambios para ver si efectivamente son aceptados por la Corona o se ponen en su contra.