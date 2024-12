Tanto Letizia Ortiz y Felipe VI, máximos representantes de la Familia Real española y padres de Sofía y Leonor de Borbón, en la esfera pública se muestran más unidos que nunca para dejar atrás las especulaciones relacionadas a que ella tendría contactos con Jaime del Burgo, un hombre con el que supo tener algo en el pasado y que al día de hoy seguiría viendo. Pero lo cierto es que los especialistas en realeza creen que ambos continúan casados y sin hacer pública alguna separación para que la reputación de la corona no peligre.

Letizia Ortiz y Felipe VI.

Se llegó a hablar de infidelidades y demás cuestiones, pero nunca nada fue oficial. Cuando está sola, la nuera de Sofía de Grecia y Juan Carlos I disfruta de hacer planes en soledad y asiste, por ejemplo, a un restaurante colombiano ubicado en Madrid. Pero, en esta oportunidad, fueron esperados por Giorgia Meloni, primera ministra italiana, para afrontar compromisos que son parte de la agenda institucional.

El incómodo viaje de Letizia Ortiz a Italia, según Pilar Eyre

La monarquía de España es una de las más representativas e importantes a nivel mundial al punto de que muchas personas están atentos a las novedades que pueden ir surgiendo desde los portales encargados de seguir el minuto a minuto o los periodistas que tienen acceso a información privilegiada. Una de las más informadas es Pilar Eyre y comentó cómo fue el viaje que ambos reyes realizaron por Italia: Giorgia Meloni muy casual y el matrimonio real (Letizia Ortiz y Felipe VI) muy formal, algo que es habitual y se da en cada lugar al que se presentan.

Con un vestido rosado de mangas y un poco particular para un evento que se realizó de mañana y en un terreno como el italiano, la reina consorte parecía no estar acorde. De igual forma todavía no había llegado el momento más incómodo para ella, ya que cuando transitaban hacia el palacio no sabía dónde ubicarse.

Letizia Ortiz.

Pilar Eyre, reconocida periodista y escritora, expresó en este sentido que "mejor dicho, protocolo no sabe dónde poner a Letizia" y que "como no hay primer 'damo', va detrás, sola como un perrillo abandonado, y a la hora de posar los tres, la hacen moverse para darle protagonismo a Meloni y Felipe, parece incluso que la quieren sacar de la ecuación", En este sentido, agregó: "Su marido la coge por el brazo y le hace una indicación con la barbilla, ella protesta y Giorgia los mira con cara de estar pensando 'menudas chorradas preocupan a estos monárquicos'".

De esta manera, Letizia Ortiz comprendió que tenía que tomar un rol secundario en esta foto y la reportera aseguró que las sonrisas que esbozaron son realmente falsas. Pero lo cierto es que habían pedido que alguien cercano a la primera ministra "hiciera de pareja, no de él, sino de Letizia" que fue "una solución artificial y forzada, pero al menos funcionó, aunque Meloni se negó a sacarse un hermano o amigo de la manga y los recibió sola",

Felipe VI y Letizia Ortiz.

"Y creo que en estos días ha quedado en evidencia el papel de florero que tienen las reinas consortes a nivel internacional. Algo totalmente injusto, porque Letizia es una mujer inteligente y preparada, implicada en diversas causas de forma solvente y profesional", expresó Eyre en Lecturas. Y continuó planteando: "Que le pongan un acompañante como si fuera una niña, por muy glamurosa y simpática que sea la hija de Mattarela, no deja de ser humillante para ella como mujer y como profesional. Cuando en el año 82 Juan Carlos y Sofía visitaron a su gran amigo Sandro Pertini, el presidente socialista italiano, estuvieron los tres al mismo nivel en todos los actos oficiales".

De esta manera, Letizia Ortiz tuvo que pasar un incómodo momento en su visita a Italia acompañada de Felipe Vi y al ser recibida por Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que fue la encargada de agasajar a los integrantes de la realeza española.

