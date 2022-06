Hoy comenzó el Fin de Semana del Jubileo de Platino, para celebrar los 70 años en el trono de la Reina Isabel II. Durante cuatro días, la monarca disfrutará de un extenso programa de actividades que incluye diversos actos públicos y actividades comunitarias sobre las siete décadas de la reina como soberana. Luego de dos años y medio distanciados, el príncipe Harry y Meghan Markle llegaron a tierras británicas y al parecer modificaron la agenda oficial.

El príncipe Harry y Meghan Markle modifican la agenda oficial: la Reina Isabel II deja una cita de su Jubileo de Platino

Este jueves comenzaron las celebraciones con el desfile del cumpleaños de la Reina, conocido como “Trooping the Colour”. El día viernes se celebrará un servicio de Acción de Gracias en la Catedral de St. Paul, para rendir homenaje al largo reinado de la monarca con la asistencia de sus familiares. Se espera que el día sábado los miembros de la Familia Real británica se dirijan al Hipódromo de Epsom Downs para asistir a la famosa carrera de caballos, el Derby. Por la noche, se llevará a cabo el “Platinum Party At The Palace”, el gran concierto frente al Palacio de Buckingham donde participarán Adam Lambert, Alicia Keys, Diana Ross y Elton John, entre otros artistas. Para culminar con las celebraciones, el domingo se llevará a cabo el gran cierre del evento con el Desfile del Jubileo de Platino, en el que actores, bailarines, músicos y militares se unirán para dar vida a momentos emblemáticos del reinado en un festival de creatividad.

Según informó el Sunday Times, la Reina Isabel II se perderá El Derby de Epsom, la carrera de caballos en la que participaran sus purasangres. Fuentes aseguran que este sábado 4 de junio, la monarca británica pasará el día junto a Lilibet Diana, la segunda hija de los duques de Sussex que aún no conoce. Isabel II aprovechará esta oportunidad para celebrar el primer cumpleaños de la pequeña, junto a su hermano mayor Archie, de tres años. La bebé nació hace 11 meses en California y hasta el momento ningún miembro de la Familia Real fue a visitarla, excepto la princesa Eugenia.

El príncipe Harry y Meghan Markle aterrizaron en Londres junto a sus hijos, la madre de Meghan, el maquillador de su boda y una discreta custodia. Como invitado de su abuela, Harry contará con la custodia de la policía que ofrece a los invitados VIP del Estado. Los llamados “duques de Montecito en California” confirmaron que se hospedarán en Frogmore Cottage, la casa que la monarca les regaló en su boda, y que se encuentra a tan solo 10 minutos de Windsor.

Este viaje supone la reconciliación con la Familia Real británica, tras dos años de distancia y serias acusaciones públicas. La orden de la Reina fue “sin dramas”, ya que no habrá lugar para resolver cuestiones de índole familiar y se trata de una celebración familiar y de su pueblo. Harry y Meghan serán excluidos de todas las ceremonias, pero acudirán a la celebración de Acción de Gracias en la Catedral de St. Paul. Fuentes aseguran que el príncipe Andrés y sus hijas también acompañarán a la Familia este día.

La consigna durante la estadía de los duques de Sussex en Reino Unido, es “no robarle el show del Jubileo”. Es que el príncipe Harry y Meghan Markle firmaron un acuerdo por 100 millones de dólares con Netflix para hacer una serie de documentales y desde entonces la compañía los acompaña a todos lados. Desde la Casa Real Británica están obsesionados con que “no eclipsen a la Reina” y la decisión de Palacio es sacarlos de la ceremonia en St. Paul si Netflix pretende filmar a Harry y Meghan en las celebraciones del Jubileo de Platino, porque no recibieron acreditación para participar en estos eventos.