El proyecto con el que el príncipe Carlos le hará competencia a Harry y Meghan

Hace solo algunos meses, Harry y Meghan Markle anunciaban su acuerdo con Netflix para crear contenidos especiales para la plataforma. Ahora, es el príncipe Carlos el que se suma a la TV para ponerse al frente de “RE:TV”, un canal cuya programación está centrada en el medio ambiente, el cambio climático y en el impacto que el hombre está dejando en el planeta.

De esta forma, padre e hijo vuelven a enfrentarse, pero, esta vez, será por el rating, ya que, en ambos casos, los contenidos buscarán crear conciencia en los espectadores.

En plena guerra con la Familia Real, Harry y Meghan fueron nombrados por la revista "Time" como los personajes del año.

“Creo que a veces nos olvidamos de que somos parte de la naturaleza, así que todo lo que le hacemos al mundo a nuestro alrededor nos lo estamos haciendo a nosotros mismos”, dice el Príncipe de Gales en el video promocional de la señal.

En este proyecto, por el que el hijo de Isabel II no habría cobrado nada, se pondrá al frene de documentales sobre proyectos centrados en la sustentabilidad, en conseguir una economía más limpia, en el entorno natural y la innovación, poniendo el foco en industrias como las productoras de café o las que confeccionan moda.

Los otros proyectos audiovisuales de Harry y Meghan

La pareja, instalada en Estados Unidos, ya se encuentra creando los primeros contenidos para Netflix a través de su productora “Archewell Productions”. “Heart of Invictus” es el primer proyecto de Harry y Meghan con la plataforma y se trata de una serie documental que se ubicar´a detrás de escena durante el entrenamiento y participación de algunos de los competidores de los Juegos Invictus, creados por el hijo de Lady Di en 2014.

Otro de los proyectos de la pareja es un documental sobre salud mental “The me you can't see” (“Lo que no ves de mi”), que Harry creó junto a Oprah Winfrey; y un acuerdo con Spotify para la promoción de podcasts sobre temas como medio ambiente, empoderamiento femenino y equidad.

Desde el Viejo Continente y lejos de su hermano, William y Kate lanzaron su propio canal de YouTube, destinado a acercar la monarquía las nuevas generaciones.