¡Sin palabras! El príncipe Harry y Meghan Markle presentan una nueva imagen ante el mundo

Como cada año, la revista TIME publicó el listado de las personas mas influyentes del mundo y entre ellos figuran el presidente de Estados Unidos Joe Biden, las actrices Kate Winslet y Scarlet Johansson, el multimillonario Elon Musk, la deportista Simone Biles, el rapero Bad Bunny y la cantante Billie Eilish. Quienes también forman parte del listado y han posado en la portada de la revista estadounidense son los duques de Sussex.

El príncipe Harry y Meghan Markle, entre las 100 personas mas influyentes de 2021

“El príncipe Harry y Meghan se encuentran entre las 100 personas más influyentes de 2021. ‘En un mundo donde todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen. Ellos no sólo opinan. Corren hacia la lucha’, escribe @chefjoseandres" dice la publicación de Instagram de la revista TIME.

Luego de protagonizar la edición especial que publicó la revista con motivo de su boda hace tres años, el príncipe Harry y Meghan Markle son los protagonistas en esta oportunidad. En el día en el que el nieto de la reina Isabel II cumple 37 años de edad, los duques de Sussex posan en una portada donde los detalles no pasan desapercibidos. Meghan Markle aparece en primer plano, mientras que el hijo de Lady Di aparece por detrás, apoyándose ligeramente en su hombro derecho. Además, los detalles incluyen el color de la ropa que llevan puesta, las piezas de joyería y sus posturas ante la cámara.

Luego de la entrevista con Oprah Winfrey, los duques de Sussex han creado la Fundación Archewell para colaborar con distintas organizaciones sin animo de lucro. Además de publicar sus memorias, el príncipe Harry y Meghan firmaron acuerdos con Netflix y Spotify, donde se encuentran trabajando en las producciones audiovisuales y de podcast que se lanzarán en los próximos meses.

El príncipe Harry y Meghan Markle planean un bautismo secreto para Lilibet Diana

El pasado 4 de junio, nació Lilibet Diana Mountbatten Windsor, la segunda hija del príncipe Harry y Meghan Markle, octava en la línea de sucesión al trono británico. A diferencia de la ceremonia que se realizó justo a los dos meses del nacimiento de su hijo Archie, los duques de Sussex plantean una celebración íntima y secreta para que su hija reciba el santo sacramento. Además, mantienen en secreto quienes serán sus padrinos.

Aunque de manera oficial no se sabe cuándo ni dónde será la ceremonia, varios medios ingleses revelaron que los duques de Sussex tienen pensado bautizar a la pequeña Lilibet Diana en los Estados Unidos. Luego de haber sido el centro de las críticas en el bautismo de Archie, por organizar un evento para 25 invitados, donde la monarca no estaba invitada, Harry y Meghan buscan evitar el revuelo que se generó en 2019.

Pese a los informes que aseguraban que el bautismo de la pequeña Lilibet sería en el Castillo de Windsor, el experto en temas de realeza, Richard Fitzwilliams, confirmó al diario The Mirror que “el bautismo será en el estado natal de Meghan (California)”. “El príncipe Harry y Meghan Markle harán las cosas a su manera con Lilibet. Parece muy probable que el bautismo de la beba será en el estado natal de Meghan y en secreto, sin la controversia que rodeó al de Archie”, aseguró Fitzwilliams. Además, agregó que la pareja nunca publicó una imagen de su hija en público, prueba de la firme decisión de los duques de no exponerla.

Por su parte, la biógrafa real Angela Levin aseguró que el príncipe Harry estaba poniendo a la reina en una posición difícil, al esperar que asistiera al bautismo de su segunda hija. A diferencia de los duques de Sussex, el príncipe Guillermo y Kate Middleton bautizaron a sus tres hijos en multitudinarias ceremonias donde distintos medios cubrieron el evento y tomaron fotografías.

