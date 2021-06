La Reina Isabel II celebra 70 años en el trono: así serán los festejos en el Palacio

El próximo 6 de febrero, se celebra el 70° aniversario de Isabel II en el trono de Inglaterra y es la primera mujer que llega a tantos años ocupando el cargo máximo de una monarquía.

Los festejos para tan importante acontecimiento ya comenzaron a organizarse y durarán exactamente un año, teniendo previstas actividades para cada mes del 2022.

Desde el palacio de Buckingham ya informaron en su página oficial que habrá celebraciones en todo el Reino Unido, la Commonwealth y el festejo del reinado histórico de la viuda del príncipe Felipe de Edimburgo repercutirá en todo el mundo.

La Reina Isabel celebra 70 años en el trono.

Con tan sólo 25 años, el 6 de febrero de 19952, la abuela de William y Harry, se convertía en reina de Inglaterra tras el fallecimiento de su padre Jorge VI. Desde ese momento, la monarca dedicó su vida a la corona de Inglaterra y de su país.

Honrados de tan importante acontecimiento, los miembros de la familia Real ya organizan los diferentes compromisos. Para ese entonces, la longeva monarca de 95 años tendrá su primera fiesta que comenzará el 2 de junio hasta el domingo 5 día de cierre de la primera gala.

Los festejos por los 70 de la Reina Isabel II durarán un año.

Serán 4 días completos que incluirán eventos públicos y actividades comunitarias en donde se reunirán las comunidades y personas de todo el Reino Unido. En ese transcurso se mostrarán recuerdos de los 70 años de la Reina.

También se realizará el tradicional Trooping The Colour, con un desfile de 1500 soldados, 200 caballos y una enorme cantidad de músicos para celebrar dentro del festejo, el cumpleaños de Isabel, que suele hacerse el segundo sábado de junio.

El desfile comenzará en el palacio de Buckingham, recorrerá las calles de The Mall para llegar al Horse Guards Parade. Ahí estará la Familia Real, en sus carruajes.

La finalización de este evento será con la tradicional exhibición aérea que la familia disfrutará desde el balcón del Palacio.

.Al día siguiente se celebrará en la catedral de St. Paul´s un servicio de Acción de Gracias pero también habrá otras actividades que aún no fueron develadas.

Llegado el fin de semana la reina presidirá el Derby en el hipódromo Epsom Downs en el condado de Surrey. Ese día también se ofrecerá un concierto en vivo que, desde el palacio de Buckingham, será transmitido por la BBC.

Estarán presentes las personalidades más importantes del mundo para acompañar a la monarca en el recuerdo de los momentos más significativos de su reinado. Algunos ciudadanos tendrán el honor de contar con invitación para poder vivir el concierto desde adentro del Palacio.

La Reina Isabel II es la primera mujer en ocupar su trono durante tantos años.

El domingo 5 se realizará el The Big Lunch, que se celebra desde 2009 para unir a todas las comunidades en un clima de diversión, amistad y conocimiento de las diferentes culturas.

Se hará un picnic en las calles, podrán disfrutar de un té o una barbacoa en el jardín. Habrá obras de teatro, exposiciones de arte, circo, disfraces y toda manifestación cultural que quiera estar presente. Esta actividad, al aire libre, se realizará en los alrededores del palacio.

Habrá un acontecimiento que pasará a la historia del Reino Unido y que constará de un certamen de emblemas por los 70 años de Isabel en el trono. Aún no se dieron a conocer las bases para la participación del concurso pero sí se sabe que se organizará entre el Victoria and Albert Museum, el Design Museum y el Royal College of Art y el emblema ganador de las bodas de plata, será convertido en oficial y participará de las posteriores celebraciones del Reino Unido.

Todavía faltan 8 meses para el tan esperado aniversario y con el transcurrir del tiempo restante se irán dando a conocer más sorpresas de lo que será el festejo más importante de la historia de la monarquía de Reino Unido y el evento principal del que todavía no se informó nada.

Quién es el nuevo compañero de la reina Isabel II para no sentirse sola

En el próximo Trooping The Colour, la reina Isabel II no estará sola como ocurrió el año pasado en Windsor. El desfile con el que se celebra el 95º cumpleaños de la monarca, tampoco regresará el 12 de junio a Londres, ya que en esta oportunidad la reina podría estar junto a parte de la familia real británica.

Su primo el duque de Kent ocupará el lugar del duque de Edimburgo, como lo hizo en 2013 mientras el príncipe Felipe se recuperaba de una cirugía. Desde su retirada de la vida público no tuvo sustituto, pero tras su fallecimiento, la Casa Real habría considerado oportuno que el primo hermano de la reina esté con ella tratando así de que no se sienta sola en estos difíciles momentos de duelo.

LP