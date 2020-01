Golpe bajo para Megan y Harry: la reina Isabel II le da un nuevo título nobiliario al príncipe William

La grieta en la Corona británica es profunda y la desvinculación de Meghan y Harry como duques de Sussex, la acrecentó. Dueña de una inmensa responsabilidad, Isabel II puso toda su atención en su nieto William, quien en definitiva es el que algún día será coronado monarca del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Fue así como en las últimas horas se dio a conocer la decisión que la Reina tomó en torno a su nieto en pos de ayudar al duque de Cambridge a asumir su deber. Le otorgó un nuevo título nobiliario, a la larga lista de los que ya posee: Lord High Commissioner to the General Assembly of the Church of Scotland. Es decir, gracias a este nuevo nombramiento, el príncipe representará a Isabel II en la asamblea general de la iglesia de Escocia.

The Queen has appointed Prince William as Lord High Commissioner to the General Assembly of the @churchscotland this year.



