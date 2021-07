Se cumplen 40 años: todas las fotos de la boda Lady Di y Carlos de Inglaterra

Hace cuarenta años los ojos del mundo se posaban sobre la Catedral de San Pablo, donde Lady Di y el príncipe Carlos se daban el "sí" en una ceremonia cargada de simbolismo y que marcaba el inicio de una historia de amor signada por la tragedia.

Era el 29 de julio de 1981 y Londres amanecía despejada y con una temperatura perfecta que marcaba el ocaso del verano. Ella tenía 20 años y él 32, pero se amaban, o eso hacían creer, y ni la diferencia de edad ni de rangos sociales podía opacar aquel día que era para ambos, o suponía ser, el más feliz de sus vidas.

Poco después de las 10:30, Carlos salió del Palacio de Buckingham vestido con el uniforme de capitán de la Marina Real. Ella, lo hizo desde Clarence House en una carroza de cristal y con un vestido en blanco marfil de mangas voluminosas, cintura ceñida, encaje bordado con perlas y una cola de tafetán de marfil de casi ocho metros que no entraba en el carruaje. La icónica creación, todo un hito de los '80, estuvo a cargo de David y Elizabeth Emanuel que acompañaron a Diana durante toda la preparación, conteniéndola y escuchándola para dar con el diseño de sus sueños.

Para completar el look, escogió la tiara Spencer, perteneciente a su familia, y unos zapatos realizados con 550 lentejuelas y 130 personas, adornados con un corazón que llevaba las iniciales C y D. A diferencia de la mayoría de las novias, Lady Di escogió unos bajos porque medía lo mismo que su prometido y, sobrepasarlo en altura no era una opción, ya que los expertos lo consideraban "poco romántico".

Hoy se cumplen 40 años de la boda de Lady Di y Carlos de Inglaterra. Fotos: AFP

La boda en sí, estuvo cargada de simbolismo. Por ejemplo, fue la primera vez en la historia que dos cónyugues reales no se prometían, en sus votos, obediencia; e inauguraron la tradición de besarse en el balcón del Palacio frente a los millones de ciudadanos que se acercaron a celebrar con ellos.

La boda de Lady Di y el Príncipe Carlos. Fotos: AFP.

Otro de los traspiés, fue que Diana cambió el orden de los nombres de su prometido. En lugar de nombrarlo Carlos Felipe, dijo: “Felipe Carlos”.

Para la recepción, el menú incluía pez rémol con salsa de langosta y pollo relleno con mousse de cordero, y de postre hubo frutillas con crema. Y para la mesa dulce hubo más de 27 tortas coronando al pastel principal que medía 1,5 metros de altura y estaba realizado a base de frutas y glaseado de queso, obra del panadero jefe de las Fuerzas Armadas Navales, David Avery.

El casamiento en números

En total, el casamiento costó 48 millones de dólares, lo que hoy equivaldrían a 110 millones de dólares. En cuanto a seguridad, contó con un despliegue de más de 3000 hombres entre agentes armados y policías montados.

Respetando la tradición de toda boda, la pareja recibió más de 6000 regalos de parte de los invitados oficiales, de los ciudadanos comunes y las grandes naciones. Por ejemplo, Estados Unidos les entregó una ensaladera de cristal Steuben grabada y un centro de mesa artesanal de porcelana Boehm; Canadá les una cama de madera de arce, dos candelabros y un escritorio extensible para equipar el dormitorio; y Australia les obsequió 20 platos artesanales de plata, con la fecha del matrimonio grabada.