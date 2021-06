En su visita a una escuela de Cornualles, Kate Middleton y Jill Biden, pasaron juntas un buen día, donde la duquesa y la primera dama han demostrado potencial para ser grandes amigas. Además de charlar sobre educación y atender a los niños, Kate no ha podido evitar preguntas relacionadas con su cuñado, y buen amigo de Jill, el príncipe Harry. En concreto, sobre la segunda hija de este y Meghan Markle, Lilibet Diana Mounbatten-Windsor, Lili.

Kate Middleton ansiosa por conocer a su sobrina, dijo que Harry y Meghan aún no le han presentado a Lilibet

Según lo dicho por Kate, aún no han tenido el zoom de turno con Harry y Meghan para conocer a su nueva sobrina, y además señaló que “no veo el momento de conocerla, porque aún no la he visto y espero que sea muy pronto”. Con la calidez y una sonrisa permanente al hablar del bebé Windsor, Middleton indica que el deshielo está llegando a las congeladas relaciones entre Harry y el resto de la familia real británica. Mientras tanto, la duquesa de Cambridge y Meghan Markle no han estado en contacto en los últimos tiempos.

Aún así, son palabras que animan a la esperanza para los que quieren que la familia sane las heridas, a pocos días de que Guillermo y Harry desvelen la estatua homenaje a su madre, Diana de Gales. Y que también cierra del lado inglés la tensión sobre si la reina sabía o no sabía que su nieto favorito iba a ponerle su apelativo familiar a su última bisnieta.

Kate Middleton presentó su primer libro e impactó con su elegante look:

Kate Middleton visitó la National Portrait Gallery y el Royal Hospital para el lanzamiento de su primer libro de fotografías.

"Portrait of Our Nation in 2020", es el título elegido para la publicación, cuya ganancia por las ventas será destinada a causas benéficas.

El libro de la duquesa de Cambridge fue realizado durante la pandemia y documenta cómo se vivió y se vive en su país la irrupción del virus, a través de diferentes fotografías que fueron seleccionadas personalmente por la esposa del príncipe William con la colaboración de un jurado especializado.

Lo obtenido por las ventas se dividirá en diferentes partes a causas benéficas relacionadas a promover la salud mental. También, parte de sus utilidades estarán dirigidas a la conservación de la Portrait Gallery.

Fue esta Institución la que anunció que las fotografías ganadoras de este concurso formarán parte de la colección permanente de la prestigiosa Galería de arte, donde la Duquesa presentó oficialmente su publicación e impactó con un look rojo pasión y lució un elegante abrigo rojo de lana de la firma Eponine.

El libro está compuesto de diferentes fotos del confinamiento y es el tema del día en Cambridge.

Kate, de 39 años, dijo que su inspiración es para que las próximas décadas podamos repensar los desafíos enfrentados durante la pandemia del COVID-19, los seres queridos perdidos y honrar a los trabajadores que se sacrificaron en esta etapa.

Desde hoy, Portrait of Our Nacion in 2020 estará a la venta en las librerías de Reino Unido y también se podrá adquirir en diferentes portales de internet.

