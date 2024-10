Después de mucho sufrimiento, Kate Middleton comenzó el otoño británico de la mejor manera. La princesa de Gales anunció, en septiembre, que finalizó su tratamiento de quimioterapia; esto es una gran noticia pero todavía tiene mucho camino por recorrer.

Kate Middleton

Kate comenzó a realizar actividades que antes eran comunes en su vida, la mujer del príncipe William abrió su agenda nuevamente. Middleton ya participó de actos oficiales y, de a poco, vuelve a vivir su vida con normalidad disfrutando todo lo que el cáncer le arrebató, por un tiempo.

Además, las actividades más importantes para Kate son las del ámbito familiar y, también, volvió a realizarlas. La princesa y el príncipe de Gales volvieron a asistir a uno de los planes que más disfrutan, ir a ver a sus hijos en sus actividades extraescolares.

Kate Middleton fue a alentar a su hijo, Louis, en su último partido de fútbol

El sábado pasado, 12 de octubre, Kate Middleton asistió para alentar a su hijo, el príncipe Louis, en el partido de fútbol que disputó. La princesa de Gales estuvo acompañada de otros padres con los que charló de forma amistosa.

Kate Middleton junto a su familia

Algunos padres de niños que comparten equipo con el príncipe Louis comentaron los movimientos que hubo en el partido del sábado con la asistencia de Kate. "Llevo a mi hijo a jugar al fútbol casi todos los fines de semana. Cuando llegué había mucha gente charlando y había un ambiente un poco raro", dijo una de las madres en las redes sociales.

Sobre la princesa de Gales, otro papá dijo: "Parecía cómoda, no llevaba mucho maquillaje y obviamente intentaba pasar desapercibida con una gorra, pero todos sabíamos que era ella". Los padres se expresaron en sus redes sociales y el medio Tatler los compartió también.

Kate Middleton

Aunque no hay fotos oficiales de Kate Middleton mirando el partido de su hijo, ya que es una actividad familiar de carácter privado, se filtró el look casual que lució para disfrutar del día sábado. La princesa de Gales optó por ropa cómoda y abrigada; eligió unos pantalones acampanados color marrón, botas y una gorra de tweed de la marca "Really Wild Clothing".

Para completar su look y estar cien por ciento abrigada, Kate lució un tapado engomado de la marca Barbour, las cuales es una de sus prendas favoritas. La princesa de Gales, de a poco, está volviendo a su rutina habitual y lo que más disfruta, sin dudas, es poder volver a compartir estos momentos con sus hijos. En este caso, acompañar, en un último partido, a su hijo, el príncipe Louis.

C.S.