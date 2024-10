Las joyas de la realeza son un objeto preciado que llama la atención de cualquiera que lo mire. Sin embargo, muchas veces cargan con historias magníficas y llenas de romance. Los diamantes de la reina Alejandra de Dinamarca es de los favoritos de la reina Isabel II, y uno de los más solemnes, y la reina Camilla lo ha convertido en una pieza llena de simbolismo. Además, son los elegido por Kate Middleton para usar en ocasiones especiales. Pero, ¿cómo se volvieron piezas tan únicas?

El particular origen de los diamantes de la reina Alejandra que Kate Middleton usa solo en ocasiones especiales

El collar de diamantes de la reina Alejandra de Dinamarca y la Diadema de Brillantes fue vista en diversos eventos importantes de la Casa Real británica. Sin embargo, muy pocos saben de dónde provienen tales maravillas. La gargantilla fue un regalo de bodas, y las espectaculares piedras proceden de la mina Golconda, de la India. Finalmente, y tras un largo viaje, terminaron en el joyero favorito de las mujeres de la realeza.

Era septiembre de 1862, cuando se hizo oficial el compromiso matrimonial de Alejandra, hija del futuro rey de Dinamarca, con el primogénito de la reina Victoria, Eduardo VII. La esperada novia llegó a Inglaterra pocos días antes de la boda, que se celebró en la capilla de San Jorge de Windsor, en marzo de 1863. Su primer encuentro con su futuro marido estuvo opacado por un espectacular aderezo, de diamantes y perlas, compuesto de una tiara, un collar, un broche y unos pendientes, valorados en casi 8 millones de libras.

La reina Alejandra lo recibió como regalo de bodas, en 1863, de la Alcaldía de Londres. El collar se conoce como la gargantilla "collet", y hace referencia a su circunferencia ceñida al cuello. Está formado por 31 diamantes de talla antigua, que disminuyen de tamaño hacia los lados. Además, presenta cinco diamantes que se pueden desprender para poder llevarlo como un "choker", algo muy de moda en los primeros años del siglo XX. En la actualidad, las piezas denominadas Rundell, a pesar de ser una obra de Garrard, se encuentran los tesoros reales y demás piezas de la historia de la familia Windsor.

El destino de la tiara es diferente. Tras el fallecimiento de la reina Alexandra en 1925, la diadema fue a parar a alguna de sus hijas y no al tesoro real. Sin embargo, esto llevó a que, con el tiempo, se perdiera el rastro. Algunos dicen que fue robada, y dividida para que cada uno se llevara una parte de los diamantes que presentaba. La realidad no se conoce, solo se sabe que no está bajo el poder de la Casa Real.

La reina Alejandra marcó un antes y un después en la moda de la realeza, y fue sumamente querida por todos. Sus joyas quedaron en el recuerdo como el parure de diamantes más elegido por la reina Camilla y Kate Middleton. Debido a esto, se utilizan solo en ocasiones especiales.

A.E