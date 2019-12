La muerte de Lady Di: revelan el verdadero motivo del sufrimiento del príncipe Carlos

La princesa Diana y el príncipe Carlos tuvieron una boda de cuento de hadas en 1981. Tras pasar por un tormentoso matrimonio, tener al príncipe William y el príncipe Harry, y ser parte de un triángulo amoroso que incluyó a Camilla Parker, la princesa de Gales y el hijo de Isabel II finalmente se divorciaron en 1992. Finalmente en 1996 salió el divorcio de la pareja, justo un año antes de que Lady Di falleciera en un accidente automovilístico en París.

En su libro "The Firm", la biógrafa real Penny Junor analiza la reacción emocional del príncipe Carlos ante la muerte de la princesa de Gales. “En el fondo, Charles amaba a Diana. Después de todo, ella era la madre de sus hijos, y estaba abrumado por la tragedia de su vida y su muerte", relata en su obra.

"En las semanas y meses que siguieron, Charles sufrió mucho por lo que pudo haber sido. Hubo algunos momentos de felicidad en la ciénaga de la miseria, pero él estaba muy consciente de que no había logrado que la felicidad durara, no pudo hacerla su amiga y no pudo crear un hogar seguro y amoroso para sus hijos que ambos había soñado ", agrega Junor.

Sin embargo, la biógrafa hace hincapié en que los medios de aquella época estaban equivocados. “La prensa dijo que Charles se sentía culpable por la muerte de Diana pero estaban completamente equivocados. No se sintió culpable de ninguna manera, ni por la muerte de Diana ni por su aventura con Camilla", sentencia en su libro. Y agrega: "Sabía que había hecho todo lo que estaba a su alcance para que su matrimonio funcionara, pero había fallado, y el fracaso fue lo que dolió, y todavía lo lastima hasta el día de hoy".

La autora describe que durante lo que duró el matrimonio con Diana, Charles "se sintió desesperado, desesperado y culpable, y hasta el día de hoy siente una terrible sensación de fracaso por no haber podido hacer que su matrimonio funcione". Juno suma: "Lloró amargamente por la pura tragedia de todo, que su vida juntos, que los dos querían trabajar, deberían haber terminado con tanta acritud e ira, y lloró por William y Harry. Y lloró por no haber podido ayudar a Diana."

"Sabía que había hecho todo lo posible, sin culpa allí, pero ella había estado más allá de cualquier ayuda que él pudiera proporcionar. Fue un momento difícil y contuso para él", remata la escritora.

Asimismo, en dicho libro, la autora real revela las primeras palabras de Charles cuando se enteró de la terrible noticia del accidente automovilístico de la princesa en París."" Todos me van a culpar, ¿no? "Fue la primera pregunta que hizo el Príncipe cuando se enteró de que la habían matado. Los informes iniciales indicaron que había resultado gravemente herida, pero que todavía estaba viva". La Sra. Junor agrega que el Príncipe de Gales dijo: "El mundo se volverá completamente loco, ¿no? Vamos a ver una reacción que nunca hemos visto antes. Esto podría destruir todo. Podría destruir la monarquía ".