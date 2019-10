Lady Di acecha al príncipe Carlos y Netflix amenaza con contar por qué

"The Crown" es una de las series furor de Netflix y se ha ganado varios adeptos alrededor del mundo. El problema es que el príncipe Carlos no estaría del todo contento con lo que podría revelar el show, que retrata fielmente los secretos mejores guardados de la corona inglesa. Es por eso que ahora, el ex de Lady Di estaría muy preocupado por la información que podría salir a la luz y dejarlo "muy mal parado" frente a la mirada pública.

Si bien siempre fue señalado como "el villano" en este triángulo amoroso que protagonizó junto a la madre de sus hijos y Camilla Parker, lo cierto es que el tiempo pasó y su figura quedó un poco más "edulcorada". Que una serie tan popular vuelva a poner en agenda su nombre, es algo que no lo deja dormir ya que se reavivarían viejos fantasmas.

Por lo menos así lo contaron desde el diario The Mirror, que en su edición de hoy asegura que el futuro rey de Inglaterra como su equipo más cercano están bastante preocupados por cómo va a ser retratado el hijo de Isabel II en las próximas temporadas del show creado por Peter Morgan.

En la cuarta temporada, se especula con que finalmente aparezca en escena el personaje de Diana de Gales, quien tuvo que afrontar la relación paralela entre Carlos y Camilla. Un escándalo que en los 90s significó su divorcio con el heredero al trono, además de infinidades de "malos momentos" frente a la prensa amarillista de la época, que no paraban de acecharla. Tal es así que por escaparse de un paparazzi en París, Lady Di "pagó" dicha persecución con su propia vida.