Letizia, furiosa, no tiene quien la vista ni la peine

Desde que vivió su gran boda, en 2004, con Felipe VI (52) y recorrió su largo camino para convertirse en la reina consorte de España, Letizia Ortiz (47) tuvo muy claro que debía ganarse la aprobación y admiración de todas las españolas primero para luego ir por la de las mujeres del mundo. En este punto sabía que debía recurrir a la ayuda y al asesoramiento de los mejores expertos. Y así lo hizo. Se rodeó de un equipo de profesionales muy capacitados cada uno en lo suyo.

La peluquera María Luz Valero Reneses (55) era ya la encargada de ocuparse de su melena miel desde que trabajaban juntas en el noticiero de la televisión española. Ella la peinó para el día más importante de su vida: su boda. Luego le cambió el corte, la aggiornó, le sumó el flequillo para el costado, la cola descontracturada, el lacio o las ondas retro y hasta le impuso el corte Bob y el tinte marrón Habana con reflejos que primero fue tan criticado y luego aplaudido. Cada mañana, Luz –como la llama la reina- llegaba puntualmente, a las 6, a la Zarzuela para esperar que la convoquen para peinarla en su propia sala. Pero antes, cada jornada comenzaba con un tratamiento con lociones elaboradas especialmente para ella por los mejores dermatólogos de España (que develaron que sufre alopecia nerviosa) para ver si puede detener la caída del cabello producido por tanta tintura y neutralizar la aparición de nuevas canas (también causadas por el estrés). Igual responsabilidad cargaban sobre sus espaldas los maquilladores Daniel Vicente y Asunción.

Pero quien comandaba todo el equipo, da las indicaciones para los cambios y hasta elige la ropa que Letizia lucirá en esa jornada, era la estilista Eva Fernández (44) –productora de moda de la revista Cosmopolitan donde justamente se conocieron haciendo una nota-, quien desde 2005 no se separaba ni un minuto de su lado. Cuentan que hasta se habían convertido en grandes confidentes y compartían salidas sociales fuera de la agenda oficial. Una de las más comentadas fue su “día de shopping” cuando se las vio haciendo compras y aprovechando las ofertas de un “Black Friday” que le costó una gran discusión con el rey. Eva le cambió el estilo y le sumó un aire fresco y moderno que hasta ahora no mostraba la monarquía española. Pero el inesperado e impiadoso COVID 19 dejó a Letizia desamparada. El aislamiento obligatorio cerró las puertas del palacio a todos sus beauty colaboradores. Y comentan sus allegados que está desesperada. Su cabello no es el de antes, sus raíces volvieron a mostrar las canas, no acierta con el Make Up ante la webcam con la que hoy realiza su trabajo diario.

Cuentan que reclama el urgente regreso de la invalorable Eva. Lo que sucede es que la bella morocha de 1,70m. la “abandonó” incluso antes que se decretara la cuarentena.Ya que Fernández, a los 44 años, le confesó que había encontrado finalmente el amor. Y se había enamorado del “bombero más sexy de España”. Leo Rico, de 40 años, era el encargado de apagar los incendios de Barcelona. Pero su trabajado físico y sus admirados abdominales que lo llevaron a ganarse ese título, también le sirvieron para ser convocado para la tapa de revistas como “Men´s Health” y hasta para convertirse en un sexy modelo por el que hoy suspiran las españolas. Comentan que el flechazo fue tan fulminante que Leo no dudó en renunciar a la estación de bomberos de Barcelona para mudarse con Eva a Madrid. Y el amor dio sus frutos. Ya que la mujer quedó embarazada y en marzo fue mamá. Todo estaba perfectamente conversado pero la reina no calculaba que el COVID 19 alteraría sus planes.

Según parece, Fernández disfrutaría de sus primeros días con su bebé y luego de un mes se reincorporaría a su trabajo junto a la reina. Pero la cuarentena, sumada al hecho de tener que atender los especiales cuidados de un recién nacido, están postergando el regreso de la estilista a su puesto. Y, a esta altura, cuentan que Letizia está tan enojada que ya no quiere ser más su amiga pues siente que la abandonó en su peor momento.