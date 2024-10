Letizia Ortiz es la reina consorte de España desde el 19 de junio de 2014, tras la abdicación del rey Juan Carlos I y el ascenso al trono de su esposo, el rey Felipe VI. Ella es la primera reina española que no proviene de la realeza, quien, desde el pasado diciembre, se encuentra en el foco de atención de la corona española.

La influencia de la reina de España se ha desintegrado tras la denuncia pública de su ex cuñado Jaime del Burgo revelando todo tipo de conversaciones, relaciones de cama e intimidades dentro de la Casa Real. Estos sucesos, coinciden con un hecho biológico: la mayoría de edad de Leonor. Ahora que la princesa es una persona adulta que puede reinar en cualquier momento por incapacidad de Felipe, convierte a Letizia en un elemento decorativo.

A pesar que Zarzuela la ve amortizada y minimiza su papel, Letizia tiene unos enemigos mucho más poderosos: los amigos de Juan Carlos y el mismo rey emérito que la culpa de todos sus males incluso de ser la filtradora de las fotos y los audios con Bárbara Rey.

Los enemigos de Letizia Ortiz

Pilar Eyre, experta en la Casa Real, pone en orden este caos pero advierte a Letizia que van a por ella. “"No sabemos quiénes son, pero podemos intuirlo. Son poderosos, no tienen limite ni compasión y cada día ganan adeptos para su causa. ¿Cuál es esta? ¿cargarse la monarquía? No, cargarse a Letizia” escribió en la revista Lecturas y continuó “que se vaya, que deje al marido y las hijas, ¡que desaparezca! Que se sienta acorralada y que al final diga, no vale la pena y abandone. Aislarla, asustarla. Perturbarla".

Letizia Ortiz y Felipe VI

Letizia Ortiz tiene un aliado que es Felipe VI que, a pesar de no ser el marido en el aspecto afectivo-sentimental, lo es legalmente y la necesita para dar estabilidad a la imagen de la monarquía. A pesar de esto, la reina de España tiene un enemigo: su suegro. Eyre remarca que “El principal enemigo en estos momentos es Juan Carlos”.

“Y Felipe debe estar continuamente apagando fuegos, esa es la única relación que tiene con su padre” detalló la experta en realeza y reveló que “Y no es solo por Letizia, sino por su madre, que está sufriendo tanto por lo que está saliendo que, por primera vez, su hijo ha tomado una determinación: pedir a los medios que la traten con cariño o que no hablen de ella en absoluto. La situación de Sofía es preocupante. Me han contado que no duerme ni come, y llora mucho”.

Letizia Ortiz y Felipe VI

Letizia Ortiz cuenta con un gran enemigo dentro de la Corona Británica; su suegro, Juan Carlos. Sin embargo, Felipe VI intenta mitigar esas polémicas advirtiéndole a su padre sobre sus acciones y pidiéndole a la prensa que traten con solidaridad las noticias que encierran a la familia real.

N.L