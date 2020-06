Máxima de Holanda llegó en bicicleta a un acto oficial en La Haya

El clima veraniego comienza a sentirse en Europa. Los días comienzan a ser más largos, más soleados y aunque el coronavirus sigue dando batalla, la gente empieza a tener más ganas de salir. Máxima de Holanda no fue la excepción y aprovechando que tenía que cumplir con su atareada agenda real, la monarca asistió a uno de sus compromisos de una particular manera. ¿Cómo? La mujer del rey Guillermo de Holanda no dudó en ponerse chatitas y lanzarse a pedalear. Fue así como se pudo ver a la reina andando en bicicleta por La Haya. Un cuadro poco común y que sin lugar a dudas captó la atención del mundo.

Máxima llegó al acto oficial en el Museo de Arte de La Haya, luciendo un conjunto -muy cómodo- de pantalón y maxi camisa, en tono amarillo. Estridente e ideal para no pasar desapercibida. Se trata de un outfit by MaxMara y no es la primera vez que lo usa.

La primera vez que Máxima se mostró en público con este look fue en 2011, acompañándolo con zapatos bajos amarillos. Ahora llevó unos de Giuseppe Zanotti. Posteriormente volvió a mostrar este conjunto en 2013 durante un viaje a Brunéi. Ha cambiado los accesorios, pero siempre lo estiliza con un cinturón.