Máxima Zorreguieta y su visita a granjas en Holanda

Luego de celebrar sus 50 años, la reina Máxima Zorreguieta y su esposo Guillermo Alejandro (54) decidieron aprovechar los 20 grados que caracterizan los días ya más largos de sol en los Países Bajos y comenzaron una gira por las zonas rurales para apoyar e incentivar el trabajo de la gente del campo que con la pandemia estuvo tantos meses sin generar ingresos.



Para su visita al Park Beerze Bulten de Leisure, donde fue recibida por el gran conejo que hace de mascota, la monarca sorprendió con un vestido marrón con falda con franjas naranja y verde de Natan. Con su gran sonrisa de siempre cautivó a los trabajadores del lugar que agradecieron a los reyes su presencia. El recorrido continuó hasta una granja lechera en Lettele, en el municipio de Deventer, donde Máxima y Guillermo no dudaron en “meterse en el barro” para conocer el intenso trabajo que allí realizan los campesinos. Y hasta se animaron a probar si podían tomar una pala para trabajar la tierra.



Aunque el outfit de los monarcas no resultó el más apropiado para las tareas rurales, igual intentaron plantar hortalizas. Al día siguiente, la pareja real presidió la apertura del nuevo negocio de Hesselink Koffie, en Winterswijk, y Máxima volvió a imponer su particular estilo. Retratada por el sitio Guacamouly.com, lució un pantalón corto y ancho con un top en el mismo tono beige con flores en naranja aplicadas en 3D, bolso en el mismo tono y zapatos de vinilo transparente con puntera y talón en color. Según los expertos del mundo fashion, este conjunto que no es la primera vez que lo lleva la Reina, es uno de sus mejores recursos para lucir una figura perfecta con el pantcourt, monocromático y con pequeños detalles en un tono estridente.

