Máxima superó al Rey Guillermo en imagen positiva

Dicen que a Máxima Zorreguieta (47) le costó largas horas de estudio y dedicación prepararse para ser la esposa digna que la por entonces reina Beatriz (82) añoraba para su hijo Guillermo Alejandro (53), sucesor al trono. Pero el desafío lejos de asustarla le pareció un gran reto a cumplir y por eso hoy, dieciocho años después de la que fue llamada “la boda del siglo”, los grandes esfuerzos de la argentina que hasta se nacionalizó holandesa, parecen haber rendido sus frutos. Al tiempo que celebra sus siete años en el trono de Holanda –al que asumió el 30 de abril de 2003 cuando su suegra abdicó-, Máxima ya logró superar hasta a su propio marido y a su respetada madre en el amor y la admiración del pueblo. Ella llegó al país para modernizar una monarquía que necesitaba con urgencia un sacudón y la renovación de muchas viejas y aburridas tradiciones. Hace menos de una semana Máxima y Guillermo celebraron sus siete años reinando Holanda y, aunque por la pandemia del COVID 19 no hubo cañonazos ni pompas, sin siquiera los canales se pudieron teñir de naranja como siempre hacen en honor a la Casa Orange, sus súbditos levantaron una simbólica copa en honor a sus queridos reyes. Lejos quedaron en la historia los reclamos por los grandes gastos que le representaba al pueblo mantener a los integrantes de la Casa Real, que también es una de las más ricas del mundo. Sin embargo también grande fue la sorpresa de los Orange al ver los resultados de las últimas encuestas realizadas en las calles de pueblos y ciudades de Holanda, también telefónicas y en las redes sociales.

Según los resultados, a Guillermo lo calificaron con un 7,7 por el desempeño en sus funciones como rey. En cambio Máxima superó el 8 a la hora de ser puntuada. En lo que respecta a popularidad la ex reina Beatriz había logrado un 52% y su hijo un 34 %, cifras que ya eran muy altas dentro de los estándares de las Casas Reales europeas. Pero Máxima logró romper todas las estadísticas, Al ser consultados ocho de cada diez holandeses aseguraron que la “aman”. En cada una de las preguntas, ella siempre ocupa el primer lugar, seguida luego por su marido, el rey y luego por su suegra.

“No hay quien la supere ni la iguale. Es espontánea, atrevida, natural, cercana, agradable, una más entre nosotros…”, argumentaron los encuestados. Todos coinciden en que llegó no sólo para modernizar la monarquía holandesa sino para “reactivar” al alicaído Guillermo de quien hasta ese momento nadie hablaba. “El mundo comenzó a conocer al por entonces príncipe cuando ella llegó a su vida. Antes pocos sabían de su existencia. La mayoría de la gente no tenía idea quién era Guillermo Alejandro. Encima era un ser bastante tímido y reservado. No sumaba nada a la corona. En cambio Máxima, además, reactivó la economía del país y pudo asumir su papel porque era una mujer muy bien preparada para hacerlo”, aseguró un experto en realeza.

Así la bella mujer rubia de fuerte personalidad, carismática y muy inteligente, también se convirtió en la “envidia” de muchas Casas Reales que “matarían” por tener alguien así para que el pueblo admire.

La reina consorte no le teme a nada. Por eso ahora volvió a ganarse todos los aplausos al ponerse al frente de la lucha que siguen los médicos y profesionales de la salud en Holanda contra el COVID 19. Mientras ella se ocupa de lo relacionado con la economía por sus conocimientos en la materia, Guillermo se especializó en todo lo concerniente a la medicina. Cada lunes ambos se reúnen con un equipo del Gobierno para trabajar codo a codo y organizar algunas selectivas visitas a centros de estudios, asilos o empresas. Aunque a la hora de los relevamientos, todos reclaman la presencia de Máxima sin preguntar si llegará acompañada por el rey.