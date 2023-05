Meghan Markle volvió a aparecer en público luego de su gran ausencia en la coronación de Carlos III. La duquesa de Sussex estuvo nominada a un premio por sus contribuciones feministas y deslumbró a todos con un outfit dorado usando joyas de Lady Di.

La esposa del príncipe Harry se mostró confiada e indiferente a las críticas por su mala relación con el Palacio de Buckingham. Harry de Sussex estuvo a su lado y la gente enloqueció cuando los vio llegar.

Meghan Markle lució un espectacular look dorado con joyas de Lady Di

Meghan es una de las figuras activistas por los derechos humanos y las infancias felices de los niños. Su identidad, su desarrollo como actriz y los hechos que tuvo que atravesar por culpa de los miembros de la corona la llevaron a convertirse en una referente estadounidense.

Markle fue premiada por ser una mujer "feminista, defensora de los derechos humanos y la equidad de género, y un modelo a seguir mundial". Básicamente, la mayoría de los aspectos que la llevaron a romper su vínculo con la monarquía británica.

Meghan Markle y el príncipe Harry en la premiación

La duquesa sorprendió a todos con un look completamente dorado. Se trata de un vestido dorado con escote y un tajo que comienza a partir de la rodilla. El diseño es de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz y cuesta alrededor de 1.500 euros. Para continuar el look, Meghan utilizó unos zapatos dorados de taco fino que no pasaron desapercibidos.

Los duques de Sussex junto a la hija de Meghan Markle

Pero lo que más se destacó fue un brazalete que pertenecía a Lady Di. Se trata de una pulsera de diamantes que no se sabe cómo llegó a las manos de los duques de Sussex, ya que aquellas joyas suelen pertenecer al Palacio de Buckingham.

Meghan Markle en su discurso

Acompañada de su madre y el príncipe Harry, Meghan Markle se robó todas las miradas y dejó muy en claro su postura respecto a su relación con Carlos III y el heredero del trono.