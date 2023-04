Meghan Markle confirmó su ausencia a la coronación de Carlos III y, según informaron desde la página oficial del Palacio de Buckingham, decidió quedarse en California con sus hijos Archie y Lilibet. En un principio, se especuló a que se debía porque el pequeño en común estará de cumpleaños el mismo día de la coronación, pero parece que los motivos estarían relacionados con cuestiones racistas.

El verdadero motivo por el que Meghan Markle habría decidido no ir a la coronación

Los conflictos que vinculan a los duques de Sussex y la familia real británica fundaron dudas sobre la participación del príncipe Harry en la coronación. Sin embargo, desde Reino Unido confirmaron la asistencia, pero no tendrá una participación activa en las actividades que girarán en torno al evento.

La gran sorpresa fue la ausencia de la duquesa de Sussex sin Harry, por lo que, al parecer, Carlos III manifestó su angustia por la ausencia de sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. A pesar de que Meghan no habló públicamente del tema, se especuló que no irá para no generar conflictos luego de sus declaraciones en la serie-documental.

Meghan Markle junto a la reina Isabel II y el príncipe Felipe

A su vez, se habló del cumpleaños de Archie el mismo día de la coronación, pero la teoría no fue muy convincente para el público ya que sería raro que lo festejen sin el príncipe Harry.

Según la revista Vanitatis, fueron las discriminaciones racistas que Meghan tuvo que tolerar por parte de la corona británica la que la llevaron a querer desligarse completamente de las funciones monárquicas que le exige su posición. Y es que durante sus embarazos, la actriz y duquesa le reveló a Ophra Windfrey que un miembro de la familia estaba muy preocupado por el tono de piel de sus hijos.

El príncipe Harry y Meghan Markle

En aquel momento, la entrevistadora quedó atónita por la confesión y a pesar de que le insistió para que exponga el nombre, Markle decidió no empeorar sus vínculo con la familia de su marido y expresó que "Sería muy perjudicial" para el miembro real.

Por el momento ni Meghan Markle ni el príncipe Harry hablaron del tema a pesar de su reaparición en un partido de la NBA. La actriz y duquesa de Sussex tiene un evento previsto para 10 días después de la coronación, pero parece no cambiar de opinión sobre su asistencia.

OL.