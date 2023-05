Aseguran que Meghan Markle y el príncipe Harry se van a separar luego de una larga crisis

Meghan Markle y el príncipe Harry, en un futuro no muy lejano, serían una de las parejas que no funcionaron. Al menos así lo aseguró el vidente Athos Salomé, conocido como el "Nostradamus Moderno".

Según su predicción, en los años 2025-2026, la pareja podría enfrentar una crisis que la llevaría a la ruptura.

Meghan Markle y el príncipe Harry.

Los motivos de la posible separación de Meghan Markle y el príncipe Harry

El vidente señaló que esto podría ser por un acercamiento del hijo de Lady Di a la corona, lo cual generaría desacuerdos significativos con Meghan Markle. Incluso predijo que el príncipe podría retomar sus deberes reales y que todo volverá a ser como antes, aunque con una separación en puerta. Recordemos que en 2020, la pareja abandonó sus obligaciones reales y comenzó una nueva vida lejos de la corona.

Ahora, el presagio de Athos Salomé deja a todos los seguidores de la pareja pendientes de lo que el futuro podría deparar a Meghan Markle y al príncipe Harry. Solo el tiempo revelará si se cumplirá.

La última aparición en público del príncipe Harry y Meghan Markle

A una semana de la coronación de Carlos III, Harry y Meghan se mostraron públicamente en Santa Bárbara con motivo de una charla para concientizar sobre el uso de las redes sociales en los adolescentes y posteriormente disfrutaron de un almuerzo con celebridades de Hollywood.

Page Six reveló que recientemente fueron vistos gozando de una exclusiva comida junto a Cameron Diaz y su pareja Benji Madden, Gwyneth Paltrow y su marido, Brad Falchuk. Hasta el momento no se conoce la razón de dicha reunión entre los duques de Sussex y las actrices, pero todo apunta que sería una salida normal entre amigos para disfrutar de un rico almuerzo, charlas y risas. Además, entre las imágenes que vienen dando vuelta por las redes, a Harry y Meghan Markle se los ve juntos y riendo, entrando al restaurante junto a Cameron Diaz, vestida de manera incógnita para no ser reconocida, minutos más tarde se unió Gwyneth Paltrow.