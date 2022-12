El día que se estrenó la segunda parte de Harry & Meghan, el documental de Netflix que revela el verdadero motivo por el cual el príncipe Harry y Meghan Markle dejaron atrás a la familia real británica, el periódico The Sun publicó una columna escrita por el presentador británico Jeremy Clarkson, en donde expresó barbaridades sobre ella. La publicación recibió tantas críticas que desato tal escándalo, y el tabloide tuvo que salir a pedir disculpas. Los duques de Sussex lo calificaron como ‘un truco de relaciones públicas’.

Un medio de comunicación le pidió disculpas a Meghan Markle y estalló la polémica

Mientras que Harry y Meghan denunciaron en su documental que algunos miembros de la realeza podrían haber filtrado ciertas noticias a la prensa, salió a la luz que el día del estreno de la segunda parte del documental de Netflix, Camilla Parker Bowles ceno junto a dos de los mayores críticos de Markle: Jeremy Clarkson y Piers Morgan. Tal es el odio que tiene Clarkson por Meghan, que en sus redes sociales expresó que “desprecia a la duquesa de Sussex y que siente lástima por el príncipe, que está siendo ‘controlado’ por su mujer”.

El periodista conocido por su experiencia en el sector automovilístico, Jeremy Clarkson, decidió escribir en su última columna de opinión un mensaje de odio para Meghan Markle. “Por la noche, no puedo dormir mientras me acuesto rechinando los dientes y sonando con el día en que ella (Markle) desfile sin ropa por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña, mientras las multitudes le gritan '¡Qué vergüenza!' y le arrojan montones de excrementos” comienza diciendo el autor en el texto. “Meghan, sin embargo, es una historia diferente. La odio. No como odio a Nicola Sturgeon o Rose West. La odio con cada célula” agrega.

El ente regulador de la prensa en Reino Unido comunico que el periódico The Sun recibió más de 20.000 quejas alegando misoginia por parte del columnista y exigiendo acciones radicales contra él. Además, más de 60 políticos firmaron una carta escrita por Caroline Nokes, presidenta del Comité Selecto de Mujeres e Igualdad del Parlamento, al editor del tabloide, advirtiendo que tales artículos contribuyen a un clima de odio y violencia contra las mujeres.

“Las opiniones de los columnistas son propias, pero como editores nos damos cuenta de que la libertad de expresión conlleva responsabilidades. El artículo ha sido eliminado de nuestro sitio web y de nuestros archivos” comentaron el pasado viernes desde The Sun. “En una columna que escribí sobre Meghan, hice una torpe referencia a una escena en ‘Juego de Trono’ y esto ha caído mal en mucha gente. Estoy horrorizado de haber causado tanto daño, pero seré más cuidadoso en el futuro” respondió Clarkson.

Por su parte, desde el entorno de los duques de Sussex, un portavoz expresó: “El hecho de que 'The Sun' no haya contactado con la duquesa de Sussex para disculparse muestra sus intenciones. Esto no es más que un truco publicitario”.

''Live to Lead'': El nuevo proyecto de Harry y Meghan

Los duques de Sussex luego del estreno de la polémica docuserie ‘’Harry & Meghan’’, en el que cuentan su historia y por qué debieron hacerse a un lado de sus funciones reales, además de los problemas con la Familia Real, estrenarán un nuevo documental, mediante la plataforma Netflix, que tiene fecha para el 31 de diciembre.

‘’Live to Lead’’, está inspirada en Nelson Mandela, en el que contará con entrevistas con personalidades importantes a nivel internacional, tales como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden o la jueza de la Corta Supresa de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el 18 de diciembre de 2020 y la jugadora de rugby sudafricana, Siya Kolisi.

Mediante un comunicado de Netflix, anunció este lanzamiento desde su cuenta de Twitter: ‘’Sus voces nos dan esperanza. Sus acciones dan forma a nuestro mundo. Su liderazgo inspira nuestro futuro. ‘Live to Lead’ (vivir para liderar, una serie documental presentada por el duque y la duque de Susex, se estrena el 31 de diciembre’’, además de compartir un adelanto de la serie.

El documental contará con siete episodios, en donde cada líder reflexionará sobre sus vidas y su verdad, es una producción directa de Harry y Meghan, en asociación con la Fundación Nelson Mandela.

