Leonor de Borbón es la heredera más grande de Felipe VI y Letizia Ortiz, además de la hermana de Sofía de Borbón, con 19 años y una determinación que acabaría de asumir y que podría generarle un nuevo dolor de cabeza a su padre. Entre otras cuestiones, eligió tomar sus propias decisiones en cuanto a su futuro, inició una carrera universitaria y también realizó un viaje hacia Países Bajos con sus amigos en clase turista.

Leonor de Borbón habría desobedecido a Felipe VI y viajó a Amsterdam: qué habría dicho

La descendiente mayor de Felipe VI y Letizia Ortiz, Leonor de Borbón, le dejó en claro a su papá que una vez consumado su paso por el Ejército elegiría continuar su vida en la universidad pero para iniciar su propio camino en Ingeniería y no en Derecho como él supo hacerlo durante su juventud. Esto es algo generaría cierto malestar en Zarzuela, ya que no contemplan que alguien que está en el poder no estudie algo relacionado a leyes. En este marco, también la joven de 19 años habría desobedecido a su progenitor y se fue de viaje con sus amigos a Ámsterdam.

La hermana de Sofía de Borbón, como mayor de edad, no puede votar pero sí realizar viajes comerciales siempre y cuando con ella viajen escoltas por cuestiones estrictamente relacionadas a la seguridad. La heredera de la Familia Real de España habría seleccionado este destino de Países Bajos para encontrarse con amistades del cuartel militar de Gales. Cabe mencionar que recientemente su primo Froilán también viajó hacia Ámsterdam.

Felipe VI y Leonor de Borbón

En las mismas condiciones que otra persona, sin lentes o gorra que tape su verdadera identidad es la forma en la que Leonor de Borbón viajó en clase turista, algo que podría ser peligroso y que tiempo atrás tuvo a Amalia de Holanda refugiada durante un año en Madrid por las amenazas que había recibido de la mafia portuaria de su país. El rey de España y cara principal de la realeza española estaría realmente preocupado y molesto por la contestación que habría recibido de su hija, además de que consideraría que lo desobedeció.

“Ya tengo 19 años", serían las palabras y los argumentos que sostendría Leonor de Borbón ante su padre, Felipe VI, y la elección de viajar sin ser escoltada y en clase turista como una civil más. Esto generaría un revuelo en la monarquía española y de los demás países, ya que pareciera ser arriesgada la determinación que tomó de viajar de esta manera y el destino que es la capital de Países Bajos.

BL