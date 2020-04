El príncipe Harry consigue su primer trabajo y es gracias a Isabel II

Desde que renunció a la Corona británica, mucho se ha dicho sobre el futuro del príncipe Harry, Meghan Markle y su hijo Archie. Instalados en los Estados Unidos, la pareja abandonó todos sus compromisos con la realeza, sin embargo ahora deben determinar qué trabajos realizarán en el futuro para mantener su costoso estilo de vida.

A sus 35 años el duque de Sussex logró conseguir su primer trabajo en nada más y nada menos que en Netflix, sin embargo, el joven no habría logrado este mérito por cuenta propia sino con la ayuda de su abuela, la reina Isabel II.

Harry colaboró con la plataforma para presentar un capítulo especial de "Thomas and Friends”, una serie de animación basada en un popular cuento infantil que tocó la vida de varios niños británicos. El capítulo en el que participó el duque se llama "Thomas and Friends: The Royal Engine” y contará con la aparición de la versión animada de Isabel II y del príncipe Carlos cuando era niño. La tarea del joven royal será la de introducir el episodio.

"Recuerdo con mucho cariño haber crecido con ‘Thomas and Friends’ y ser transportado con él a nuevos lugares con sus aventuras”, dice el príncipe Harry en la intro en donde sostiene un ejemplar del libro en el que se basa la serie animada.

El episodio Real estará disponible el próximo mayo en la plataforma.