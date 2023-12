El Príncipe Harry ganó la batalla legal que inició meses atrás contra la editorial Mirror Group Newspaper por hacer publicaciones obteniendo información de manera ilegal. El resultado fue positivo y el medio deberá pagarle 163.000 euros al hijo de Lady Di.

Cabe mencionar que la lucha del Príncipe Harry apunta a que ningún miembro de su familia sienta lo que vivió en carne propia Lady Di que era acosada por la prensa, lo que años más tarde le constó la vida.

Príncipe Harry.

La palabra del abogado del Príncipe Harry

David Sherborne, representante legal del Príncipe Harry, leyó una carta de su defendido: "Hoy es un gran día para la verdad, así como para la rendición de cuentas. El Tribunal ha dictaminado que se llevaron a cabo actividades ilegales y criminales en los tres periódicos del Grupo Mirror (The Mirror, The Sunday Mirror y The People) de manera habitual durante más de una década".

Como si eso fuera poco, el abogado del Príncipe Harry agregó: "Este caso no se trata solo de piratería; se trata de una práctica sistémica de comportamiento ilegal y atroz, seguida de encubrimiento y destrucción de pruebas. El Tribunal ha determinado que los directores de la junta directiva, su departamento legal, altos ejecutivos y editores como Piers Morgan, claramente conocían o estaban involucrados en estas actividades ilegales".