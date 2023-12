El Príncipe Harry tuvo su primera victoria judicial. Los periódicos 'Daily Mirror', 'Sunday Mirror' y 'Sunday People', ha estado en el foco de la justicia en los últimos meses durante por hackeo telefónico presentada por más de cien famosos y uno de ellos era el monarca.

En el caso del hijo de Carlos III y Lady Di, acusó al grupo de comunicación de obtener información sobre él ilegalmente entre 1996 y 2011, con el conocimiento de los directivos, la cual fue posteriormente publicada.

Príncipe Harry

Pero la historia no termina ahí, además de esta demanda, presentó otras dos: una contra el grupo de comunicación News Group Newspapers, y otra contra el editor del 'Daily Mail' y 'The Mail on Sunday'.

La victoria judicial del Príncipe Harry y la cifra que cobrará

El Tribunal Superior de Londres ha emitido un veredicto condenatorio contra Mirror Group Newspapers, el dueño de la editorial. El duque de Sussex recibirá una compensación de 160 mil euros

Por otro lado, el abogado del hermano del príncipe Guillermo afirmó ante el tribunal que es "Un hermoso día para la verdad y la rendición de cuentas". Entre las numerosas acciones legales emprendidas por el príncipe Harry, esta representa su primera victoria.

Príncipe Harry y Meghan Markle

El Príncipe Harry y Meghan Markle han presentado numerosas demandas que han resultado en compensaciones sustanciales, además de lograr un acuerdo en 2021, cuando un juez determinó que 'The Mail on Sunday' invadió la privacidad de la exactriz al publicar una carta que le escribió a su padre en 2018, cuatro meses después de casarse con el monarca.