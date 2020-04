Así entretienen a sus hijos William y Kate Middleton en plena cuarentena

Durante una entrevista virtual con la BBC, el príncipe William y Kate Middleton hablaron sobre cómo atraviesan este tiempo en cuarentena junto a su hijos George, Charlotte y Louis.

Los duques de Cambridge reconocieron estar preocupados por la salud de su familia y han dicho cómo mantienen el contacto con las personas que quieren, en especial con el príncipe Carlos, quien dio positivo al coronavirus aunque ya se encuentra fuera de peligro.

"Tengo que admitir que al principio estaba bastante preocupado, por su edad -71 años- forma parte de los grupos de riesgo, lo cual es bastante peligroso. Por suerte, sus síntomas eran moderados y los doctores me tranquilizaban diciendo que ha había pasado lo peor", dijo William sobre la salud de su padre. "Creo que para él lo más difícil ha sido no poder salir a tomar el aire porque le encanta caminar, es un loco de pos paseos", agregó al respecto.

En estas semanas de confinamiento, la duquesa de Cambridge relató que han tenido "altibajos" como la mayor parte de las familias ya que esta situación es completamente extraordinaria. Kate se refirió a cómo sus hijos han tomado el aislamiento y que pese a que en Inglaterra algunos niños gozan de las vacaciones de Pascuas, los príncipes siguieron realizando sus tareas cotidianas."No les hemos dicho que seguimos de vacaciones y los he tenido haciendo deberes, me siento mal, no sé cómo los niños tienen tanta resistencia", aseguró.

Según su relato, los niños se han dedicado a las tareas escolares, que han resultado ser bastante desafiantes según Kate, sin embargo también tuvieron tiempo para distenderse e incluso han pasado mucho tiempo en la cocina probando diferentes recetas.