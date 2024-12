La princesa Leonor deberá presentarse antes de lo previsto al Buque Escuela que pertenece, razón por la cual deberá acortar inevitablemente sus vacaciones junto a su familia en el Palacio de la Zarzuela. De esa forma, la hija mayor del rey Felipe VI y de la reina Letizia retomará unos días antes su formación militar en alta mar.

¿Por qué acortará sus vacaciones navideñas la princesa Leonor?

Los imprevistos no son algo que le sea ajeno a la familia real. En este caso, por cambios a último momento, la princesa Leonor deberá despedirse antes de su merecido descanso para continuar con sus obligaciones. Las vacaciones navideñas en España duran unos 12 días y se extienden desde la nochebuena, hasta los primeros días de enero. Durante ese lapso, la hija del rey Felipe y de la reina Letizia tenía pensado estar junto a sus seres queridos en el Palacio de la Zarzuela, la residencia privada de la familia real.

La familia real en el Palacio de la Zarzuela

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa español anunció algunas modificaciones en el cronograma 2025 del Buque Escuela Juan Sebastián Elcano. La embarcación donde se capacita como guardiamarina la princesa Leonor, zarpará del Puerto de Cádiz el 11 de enero como estaba previsto, sin embargo, la hermana de la infanta Sofía deberá embarcarse unos días antes junto a sus compañeros, exactamente el 8 del primer mes del año.

La princesa Leonor se capacita como guardiamarina

Según se estableció, el buque escuela partirá hacia Santa Cruz de Tenerife para luego visitar destinos más lejanos como Gran Canaria, Brasil, Chile, Perú o Uruguay, entre otros. La última parada de la embarcación en el continente americano será Nueva York. Desde allí regresarán al viejo continente. Está previsto que Leonor visite Ferrol y Marín antes del desembarco el 21 de julio en Cádiz.

La princesa Leonor junto a su padre el rey Felipe durante un acto militar

Estos cambios no impedirán que se suspenda, el día de Reyes, la visita de la princesa Leonor junto a su familia a la casa de su abuelo materno, Jesús Ortiz, para pasar juntos el 6 de enero y disfrutar tradicional rosca de reyes. Se trata de una costumbre navideña que se repite año a año y que afortunadamente en 2025 no faltará. Sin embargo, tras el encuentro familiar en la casa de Jesús Ortiz, la permanencia de la princesa Leonor de Borbón en el Palacio de la Zarzuela no se extenderá por cinco días más como se preveía, sino apenas dos.

La heredera del trono deberá continuar antes con su formación militar

La heredera al trono español finalizó su trimestre en la Escuela Naval de Marín el 20 de diciembre, fecha en la que viajó a Zarzuela para pasar los días de descanso junto a su familia.

La princesa Leonor tuvo un 2024 con una intensa actividad oficial

El 2024 fue un año muy intenso para la princesa Leonor no sólo por su intensa formación militar, sino también por su cada vez mayor presencia institucional. Las actividades de su agenda oficial han aumentado considerablemente demostrando estar muy preparada para cumplir con su rol como heredera del trono español.