Un imprevisto invitado que asistirá a la coronación del rey Carlos III

Ya faltan pocos días para la gran coronación del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles en la abadía de Westminster, que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo, y ya casi conocemos la lista completa de invitados importantes que asistirán al evento más convocante del año en Gran Bretaña. Hasta el momento, las grandes polémicas en cuanto a los que asistirán giraron en torno a Meghan Markle y su anunciada ausencia y el príncipe Harry en conflicto con toda la familia real británica.

Sin embargo, lo que llamó la atención no fue la asistencia de las figuras importantes, sino que ahora se confirmó que un humilde invitado estará presente en la coronación del rey Carlos III. El reverendo Matthew Price recibió la invitación por parte del nuevo monarca. Él lleva siendo vicario desde 2018 de la iglesia Mary Magdalene de Gorleston-on-Sea, una localidad de 25.000 habitantes en Norfolk.

Matthew Price, el modesto invitado a la coronación del rey

Price se mostró encantado y sorprendido de haber recibido una invitación del Palacio de Buckingham para la coronación del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles, los actuales reyes de Inglaterra luego del fallecimiento de la reina Isabel II. En este sentido, el inesperado invitado declaró: "Recibí un correo electrónico hace semanas, así que sabía que la carta iba a llegar, pero me quedé boquiabierto por la belleza de la invitación cuando llegó. ¡Es impresionante!".

Posteriormente, contó cómo se siente luego de haber sido invitado a la coronación del rey Carlos III. "La idea de estar allí en persona es simplemente extraordinaria: es un momento histórico. ¡Algo que no hemos visto en años!", expresó con sinceridad. El reverendo fue invitado luego de ser condecorado con la Medalla de Imperio Británico, un honor que recibió en 2020 por su labor en favor de su comunidad durante la pandemia.

Carlos III y Camilla Parker Bowles, los actuales reyes de Inglaterra

"Nuestra iglesia se convirtió en un centro enorme de reparto de alimentos, proporcionando comida a personas que no podían abastecerse por sí mismas. En el momento de máxima actividad, enviábamos más de cien paquetes de alimentos cada semana y trabajábamos con un equipo de cien voluntarios", explicó el nuevo invitado a la coronación del rey Carlos III sobre su labor durante la pandemia.

Pero la invitación a la coronación no fue el único reconocimiento que recibió por parte del rey Carlos III, sino que luego de recibir la distinción, él y su esposa fueron invitados a una fiesta en el jardín de Buckingham el verano pasado. "Es como un regalo que no se acaba nunca", dijo el vicario en tono de chiste. Toda su comunidad está emocionada por la invitación que recibió Matthew Price a la coronación del rey Carlos III. "Incluso la cartera se emocionó cuando me entregó la invitación. Me dijo: '¡Creo que es del rey!', ya que tenía el monograma de Carlos III en una esquina del sobre", contó.

El próximo 6 de mayo, Carlos III será coronado

Por supuesto que la pequeña localidad de menos de 30.000 habitantes está entusiasmada con la idea de que Matthew Price, el reverendo, acceda por un momento a un lugar tan exclusivo e importante como puede ser tener un lugar en la coronación del rey Carlos III. El reverendo, dispuso la carta de invitación para que los vecinos se sacaran fotos con ella como forma de guardar en el recuerdo del pueblo este enorme suceso. "Lo asombroso es que vivo y trabajo en una comunidad bastante desfavorecida y la idea de que alguien de nuestra comunidad vaya a asistir a este acontecimiento es simplemente extraordinaria", detalló.

