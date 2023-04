El príncipe Harry y el príncipe Guillermo no se encontrarán durante la coronación del rey Carlos III

Ya falta poco para que sea la gran coronación del rey Carlos III, que se llevará a cabo el 6 de mayo en la abadía de Westminster. Se están alistando los últimos detalles para esta increíble ceremonia que se celebrará para colocar las coronas sobre las cabezas del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles, la reina consorte. Hace pocos días se conoció que el príncipe Harry asistirá a la coronación, pero lo hará sin Meghan Markle. La asistencia del duque de Sussex fue un intento de apaciguar las tensiones entre los duques y la familia real. Sin embargo, sigue la rivalidad con el príncipe Guillermo.

El príncipe Harry junto al príncipe Guillermo

The Sun reveló que hay una "voluntad y deseo de reparar las heridas en ambos lados", haciendo referencia a que tanto el príncipe Harry como la familia real quieren mantener una buena relación. Además, contaron que el rey Carlos III está feliz con la decisión que tomó su hijo de asistir a la coronación. De todas formas, todavía quedaba una incógnita sin resolverse: saber si Harry y Guillermo también harán las paces.

Recientemente, el diario británico desmintió con contundencia la posibilidad de que esto suceda y contaron los motivos. Según informan fuentes cercanas, Harry no tendrá tiempo de mantener un encuentro con Guillermo durante su viaje a Londres. La experta en realeza, Ingrid Seward, directora de Majesty Magazine, explicó esto. "Por cortesía, uno pensaría que Harry querría mezclarse con su familia, por muy difícil que le resulte. Todos tienen una agenda muy apretada, pero estaría bien que se quedara aquí y fuera amable, aunque creo que su relación con Guillermo es para otro momento".

Harry y Meghan Markle

La cuestión es que la coronación del rey Carlos III será la primera vez que el príncipe Harry y el príncipe Guillermo se vean después de la publicación de las memorias del duque de Sussex. En estas memorias, el príncipe califica a su hermano, el príncipe de Gáles, como su "archienemigo". Una de las tantas cosas que cuenta en el libro es una situación en la que Guillermo lo habría tirado al suelo, roto un cuenco para perros y causado lesiones en la espalda. Además, trataba a Camilla de "peligrosa". Claramente, estas declaraciones no le cayó bien a la familia real y generaron más tensiones.

Parece que el príncipe Harry vivirá la ceremonia con más incomodidad de la que espera. No sólo será Guillermo con quien mantendrá distancia, sino que no se espera que otros miembros de la familia real tengan un mínimo interés de hablar con él más allá de los saludos. De hecho, hasta el momento no parece previsible que Harry esté presente en el balcón del palacio de Buckingham cuando los reyes hagan su saludo.

Revelan un pedido que hizo la reina Isabel II con respecto a Harry y Guillermo

Un jefe de la armada rompió un estricto protocolo de confidencialidad cuando contó un pedido que le hizo la reina Isabel II que involucraba al príncipe Harry y al príncipe Guillermo. Sir Mike contó en una serie de ITV detalles sobre sus audiencias con la reina y las peticiones que le hizo. El jefe de la armada reveló el deseo de la monarca de que tanto el duque de Sussex como el príncipe de Gales fueran a la guerra con Afganistán.

La reina Isabel II junto al príncipe Harry y Meghan Markle

"Fue muy clara. Me dijo: 'Mis nietos se enlistaron en la armada, entonces deben hacer su deber'", comentó Sir Mike en conversación con ITV. Sin embargo, a pesar de que la reina Isabell II era la Corona y tenía más poder que cualquiera, la decisión no era de ella y la armada deliberó su petición. Entonces, el jefe de la armada contó que su decisión fue la siguiente: "Se decidió que con el príncipe Guillermo, como heredero del trono, el riesgo era demasiado grande. Sin embargo, con su hermano menor el riesgo era aceptable", explicó.

