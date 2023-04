El príncipe Guillermo y Kate Middleton vivieron una cómica anécdota en Birmingham

El príncipe Guillermo y Kate Middleton se tomaron casi un mes entero de vacaciones. La pareja decidió desligarse de sus tareas por un tiempo y combinarlo con el receso de primavera de la escuela de sus hijos, para pasar unas vacaciones en familia. Sin embargo, todo llega a su fin y los príncipes de Gales volvieron a sus tareas como miembros de la familia real.

El primer compromiso de la pareja fue en Birmingham, donde cumplieron una jornada de actos apuntados a conocer la diversidad de la cultura y tener un acercamiento a los ciudadanos de la ciudad. Fue en este contexto en que Guillermo y Kate Middleton vivieron una anécdota graciosa generada por el futuro rey.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton se encontraban en una visita a un restaurante familiar de la India, el Indian Streatery, que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Birmingham. Los trabajadores del lugar estaban haciéndole una muestra a los miembros de la realeza de los platos estrellas de la carta del restaurante. Mientras los empleados los agasajaban, el local recibió un llamado telefónico y el hijo del rey no pudo contenerse y lo atendió.

Como si fuera un empleado más, el príncipe Guillermo no sólo atendió el llamado, sino que también guardó una reserva para dos personas en el restaurante indio, no sin antes conversar sobre el horario en que los clientes querían concurrir al lugar. Luego, colgó y se disculpó con los dueños, entre risas. "Probablemente lo envié a otro lugar en Birmingham, así que me disculpo", expresó el esposo de Kate Middleton.

La prensa fue rápidamente a consultarle al dueño del local sobre este episodio. Con humor, contestó: "Podríamos contratar al príncipe de Gales para recibir las llamadas", haciendo referencia al buen trabajo que realizó el príncipe Guillermo cuando estaba de visita junto a Kate Middleton. Luego, agregó "Todos nos quedamos realmente sorprendidos cuando cogió el teléfono y dijo: 'Aquí Indian Streatery'. La persona que hizo la reserva era un cliente real", comentó sobre cómo vivieron lo sucedido en el lugar.

Entonces, el dueño del lugar aseguró: "Creo que probablemente podría desempeñar un papel como gerente de recepción, podríamos contratarlo para atender llamadas telefónicas en el futuro, ya que hizo un muy buen trabajo". Tal vez el príncipe Guillermo tiene una nueva tarea.

Guillermo y Kate Middleton también visitaron un pub en el que pudieron poner a prueba sus habilidades con los dardos y, en el restaurante The Rector, contaron cuales eran sus preferencias en bebidas alcohólicas. En ese contexto, el príncipe de Gales confesó que es fanático del vodka: "Me encanta el cóctel Kamikaze". Pero su esposa se diferenció de él y contó que prefiere el tequila.

En la visita a la ciudad de Birmingham, Kate Middleton, que es un referente de la moda, estrenó un diseño de color burdeos de la diseñadora Karen Millen. Este diseño es una mezcla entre un vestido y un trench con solapas con muescas, un lazo en la altura de la cintura y con pliegues en la falda. Tan sólo tomó minutos para que el diseño se agote en la página web de la firma.

