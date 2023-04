Se acerca la coronación de Carlos III y está casi todo preparado para el gran evento histórico del año. Fue el día de ayer que Harry confirmaba que estaría presente, pero sin su esposa Meghan Markle, ni sus hijos Archie y Lilibet.

Según revelaron los expertos reales, durante semanas, el hijo menor de Lady Di estuvo dudando si viajar a Inglaterra en medio de la brecha que existe en la Familia Real Británica con su esposa e hijos, por los últimos escándalos que giran en torno a su autobiografía Spare y diversos proyectos hablando sobre la Corona.

Harry y Meghan

Por otro lado, también aseguraron las fuentes de Mail Online que su hermano, el príncipe William no quiere verlo y no quiere hablar con él, por lo que planea ignorar a Harry durante toda la ceremonia de coronación. También está previsto que este comportamiento lo repita el resto de su familia, tratándolo con frialdad e indiferencia.

Por lo que el príncipe Harry se verá solo ante la disputa familiar que viene ardiendo desde hace meses, mientras que Meghan Markle celebra el cuarto cumpleaños del pequeño Archie en California.

Harry y William

La escritora Angela Levin, aseguró al medio The Sun que Meghan perdió la oportunidad de limar asperezas con la Familia Real Británica al alejar a sus hijos: "Retuvieron a la familia para demostrar que no están interesados en involucrarse. Afecta a los niños. Solo tienen una abuela en la que confían. Aquí tienen la oportunidad de entablar amistad con los jóvenes miembros de la realeza: George, su hermana y su hermano'', reveló.

Y añadió: “Realmente podrían hacer amigos. Esa es una muy buena manera de curar heridas. Los adultos miran a los niños jugando juntos y se ablandan y quieren hacer las paces. El hecho de que no estén aquí es muy triste. Harry no podía manejarlos solo y son demasiado jóvenes para venir al servicio. La verdadera razón por la que no están aquí es porque es una excusa para que Meghan se quede lejos’’, cerró.

D.M.S