100 argentinos dicen: Darío Barassi cambió de horario y dejó un picante mensaje

100 argentinos dicen cambió de horario y este lunes Darío Barassi debutó en la franja de las 18.30. En una nueva apuesta de Canal Trece por el rating, esta tarde debutó el programa de Agustín "Rada" Aristarán, Match Games, que ocupó el antiguo horario del ciclo (14.30).

Pero en esta transformación, Darío Barassi se animó a bromear sobre la competencia con Telefe que en ese horario emite Pasapalabra con Iván de Pineda.

"Lo bien que me queda este horario es una cosa… muestren el número", dijo el conductor con su habitual sentido del humor. Luego, se refirió a los programas competidores. "¿Cómo está? ¿En cuánto está Iván? ¿Cuánto hizo Rada? Lo odio. ¿Yo puedo saber en qué casas me ven?", disparó con ironía.

El irónico mensaje de Rada a Darío Barassi en el debut de Match Games

Agustín Aristarán fue otra de las apuestas de El Trece para este súper lunes. "Rada" reemplazó a 100 argentinos dicen en su horario de las 14.30 y debutó con un especial de famosos.

Pero en este estreno, el influencer se encargó también de tirarle un palito a su colega. “No puedo decir la palabra ‘raro’, me lo tienen prohibido. Hay una lista de palabras que no puedo decir y estoy enojadísimo con Barassi porque toda buena onda, pero me manda unos mensajes horribles”, dijo Rada con humor.

