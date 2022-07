Abel Pintos abandonó un móvil de Intrusos

Abel Pintos sorprendió a Flor de la V en Intrusos cuando abandonó un móvil en pleno vivo.

El músico dio una extensa entrevista en el programa de América y hacia el final le hizo un pedido especial a la conductora. "¿Me pueden cumplir un sueño en vivo y en directo?", empezó diciendo el artista ante la sorpresa de todos en el piso.

"Como público hemos visto muchas veces a personajes diversos que, por distintos motivos, han abandonado el móvil. Cuando nosotros en los camarines tenemos una situación que nos supera decimos 'bueno, voy a abandonar el móvil. Es la primera vez que hago uno con Intrusos, una nota de estas características. ¿Puedo abandonar el móvil?", dijo entre risas Abel Pintos.

De esta manera, el cantante cumplió su sueño y logró realizar este paso de comedia que divirtió a todos en el programa. El periodista que lo acompañaba en la nota también se sumó a la "broma" y le siguió el juego.

¡Mirá el desopilante video!

El cambio que hizo Abel Pintos gracias a su hijastra

De un tiempo a esta parte, Abel Pintos decidió abrir la puerta de su vida privada y contar detalles de su nueva vida como papá de Agustín y padrastro de Guillermina, la hija de Mora Calabrese.

El músico contó que la adolescente influyó en un rotundo cambio que decidió hacer en sus shows y sumó una rutina de baile en alguno de ellos. “Me gusta mucho bailar, siempre me gustó, pero no siempre bailé tanto… No digo arriba del escenario, porque allí siempre me expresé como podía. Pero nunca, como en esta etapa de mi vida, bailé tanto durante el día”, comentó Abel Pintos en una entrevista con Pilar Smith y confirmó que se abrió una cuenta de Tik Tok en la que baila junto a Guille.

“Me pasa en esta etapa de la vida, que veo bailar a mi hija Guille y es como una simbiosis y de repente estoy haciendo cosas en mi casa, solo, me encuentro bailando. ¡Hoy acabo de crearme un Tiktok! (Risas)”, agregó.