Abel Pintos recordó su propuesta de matrimonio a Mora Calabrese: "Le pedí a mi suegra que me acompañe a comprarle una alianza"

Abel Pintos celebró su primer mes de casado, recordando el momento exacto en que le pidió matrimonio a Mora Calabrese.

“Fue la tarde de un día en que me levanté y digo: ‘¿Qué hago sin pedirle matrimonio? ¿Qué hago sin estar casado con ella si ya sé que quiero vivir con ella toda mi vida?’”, dijo en la mesa de “Almorzando con Mirtha Legrand”.

Ahí fue que, en pleno desayuno, busco a su suegra y le pidió que lo acompañe a comprar el anillo para poder hacerle el pedido formal a su pareja. “Y nos fuimos esa tarde a comprar una alianza, y yo escondiéndome de Mora porque no quería que me pregunte a dónde iba, y no quería mentirle. Entonces, escondiéndome y nos fuimos”, agregó.

El anillo con ell que Abel Pintos le pidió casamiento a Mora.

Con el anillo en el bolsillo, y sin perder tiempo, Abel Pintos buscó a Mora y la llevó a caminar por las inmediaciones de su casa; y fue ahí, esa misma tarde, que le pidió casamiento.

“Nuestra hija, Guillermina, presintió algo de todo esto y desde la cocina se puso a filmarnos, entonces lo agarró justo, ni que se lo hubiese pedido, ni que lo hubiésemos producido, espectacular. Eso es una planta, porque está escondida atrás de la planta, filmándonos. Y bueno, yo ahí me arrodillé y le pedí que se casara conmigo”, dijo sobre el romántico momento que compartió con su hoy esposa.

VIDEO | Así fue la propuesta de casamiento de Abel Pintos a su novia, Mora Calabrese

No pudo elegir el mejor día para hacer la propuesta más importante que un hombre le pueda hacer a una mujer y encima contó con una cómplice que grabó todo el momento. En el jardín de su casa Abel Pintos tomó por sorpresa a su novia, Mora Calabrese quien es madre de su hijo Agustín de 5 meses, y luego de arrodillarse y mostrarle un anillo le pidió casamiento.

“Feliz día del amor. Dios los bendiga con la posibilidad de sentirlo dentro y abrazándolos en cada instante de sus días”, escribió el cantante y compositor junto con el video grabado por Guillermina, hija de Mora de una relación anterior, e imágenes junto a su amor, la hija de su futura esposa y su bebé.

En la filmación de lejos tomada por la niña, primero se los ve charlaron y de un momento a otro Abel se arrodilla y con un anillo guardado en una cajita se ve como le propone casamiento. La primera reacción de Mora fue pura sorpresa y se tomo la cara con sus manos, luego después de aceptar los dos se fundieron en un abrazo y un amoroso beso.

