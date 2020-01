Agustina Kämpfer le respondió a More Rial y dio un detalle impensado sobre ella

Morena Rial prendió el ventilador y, mediante una entrevista con la TV uruguaya, atacó con dureza a Agustina Kämpfer, ex pareja de Jorge Rial.

“La odio totalmente, al ciento por ciento. Nos llevábamos muy mal. Todos la odian. Cuando estaba en casa ni la saludaba”, reveló en el ciclo La mañana en casa, de Canal 10 de Uruguay.

Al ver estas declaraciones, la colorada se refirió al pasado vínculo con la joven y fue lapidaria. "Tengo por costumbre dar explicaciones que considere por un tiempo cercano a la separación", dijo en un móvil de LAM.

"No me interesa hablar de las personas que no están y no van a volver a estar en mi vida. Las personas que odian no son felices..el odio y la felicidad no van de la mano", dijo la panelista y dio un dato impensado sobre la joven. Me contaron que More pidió hablar en un programa de mí. A mí me da lo mismo. El odio tiene que ver con ella. No conmigo. Quedó en el pasado sin ningún sentimiento. No existe en mi vida. Yo no puedo hablar por ella", disparó.

Luego, sobre el fin de su relación con Rial tiró: "Quedo todo en el pasado, una vez que pasó un tiempo prudente no le encuentro sentido hablar", concluyó.