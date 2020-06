Al final, Christian Petersen no está con Carina Zampini: el chef reveló quién es su novia

Luego de que Carina Zampini, la conductora del "El Gran Premio de la Cocina" dijera que con Christian Petersen, jurado del programa vivía una relación "poliamorosa" tras la pregunta de qué pasaba entre ellos, ahora el Chef le brindó una nota "Esto no es Hollywood" el programa radial de Fernanda Iglesias y aclaró su situación amorosa que desilusionó a su los fans el programa.

"Con Carina nos divertimos, tenemos muy buena onda. Y parte del juego es decirnos cosas lindas y chichonear un poco entre nosotros, pero porque es así el programa. A mí al principio me costaba porque yo soy cocinero y trabajar con Zampini, que es la reina de las novelas... ¡Nunca sabés si te está hablando en serio o no! A veces ella me miraba a los ojos y me decía cosas y yo pensaba: ¿qué está pasando? Cari es muy rápida, muy divertida, tiene un ritmo para conducir impresionante. Tiene mucha calle, es muy profesional", comenzó explicando.

Pero la periodista fue por más y le preguntó sobre su supuesto romance con la conductora y Petersen respondió: “Me lo preguntan mucho, pero no, no es verdad. Yo tengo una novia, Sofía. Ella es joven, tiene 25 años y esto le divierte, no le afecta. Yo le dije: 'si te molesta, no lo hago más'. Y me dijo que no le molestaba. Ella es abierta, tiene otra mentalidad. No es tan celosa como era yo a esa edad. Es más libre. Además trabajó conmigo en la tele, entonces sabe lo que pasa", reveló el chef.

Ahora quién es la dueña de su corazón: se trata de Sofía Zelaschi, de 25 años, quien fue participante de la primera edición del ciclo y llegó a la final. ¡Petersen y ella conviven!