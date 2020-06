El chef Christian Petersen habló de los rumores de romance con Carina Zampini

Luego que en el comienzo de la nueva temporada de "El gran premio de Cocina" Carina Zampini dijera que vive un "poliamor" con el chef, Christian Petersen, las alarmas se prendieron y todos los televidentes fanáticos del programa no se pierden detalle cuando ambos interactúan.

Ahora, hoy en "Nosotros a la Mañana", el chef habló con Tomás Dente sobre la relación que lo une a la conductora y actriz: "Yo estoy soltero. Tengo tres hijos y una novia, por eso el tema del poliamor”, dijo Christian, quien supo estar en pareja con Maju Lozano hace cinco años. “El único rumor que puedo decir es que cualquier persona que trabaje con Carina Zampini se queda maravillado de su capacidad de trabajo, lo profesional, linda y buena persona que es”, comenzó explicando.

“Es una gran compañera de trabajo, así que como dicen en las revistas del corazón, ‘somos grandes amigos’”, dijo Petersen mientras Zampini se llamó a silencio. “Perdón, pero no. Prefiero no hablar porque no tengo nada que agregar. Que hable él”. ¿Qué pasará? ¿Terminarán como Pedro Alfonso y Paula Chaves, que se conocieron gracias a un programa de televisión? Nadie lo sabe, todos lo quieren...

Vale recordar que el lunes 15 una de las concursantes, Ana, quiso saber "qué onda entre ustedes", en referencia a la actriz y conductora y el chef, algo que sin decirlo todos se preguntaban. "Tenemos una relación poliamorosa ", respondió Zampini, pícara... Y al instante Petersen agregó "me encanta", al mismo tiempo que Carina se tentaba.

"Lo importante en una relación es que las partes estén de acuerdo, ¿no? Así que está todo bien entre nosotros", dijo ella siguiendo con el "juego de seducción", y mientras los participantes y el propio Marconi no salían de su asombro por la espontaneidad del asunto. ¿Hay amor real o es sólo un juego televisivo?