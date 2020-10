Alex Caniggia defenestró a Oscar Mediavilla tras su renuncia al Cantando 2020

Fiel a su estilo provocador, Alex Caniggia se refirió a su polémica y controversial salida del Cantando 2020 tras pelearse con Oscar Mediavilla en Vivo. En diálogo con Confrontados, el joven heredero del Pájaro Caniggia se despachó contra el productor musical.

En un principio Alex explicó que su abandono al show se dio principalmente por el cruce que tuvo con el jurado pero además dejó entrever que "hubo algo raro". "Fue porque me dijo que me iba a poner un menos diez o un cero y dije ni en pedo, renuncio. No iba a permitir eso. Él no me puntúa porque canto bien. La cosa era personal", explicó Alex en primera instancia.



Lejos de calmar las aguas, el joven siguió apuntando contra Mediavilla: "Es un maleducado. Me quiso decir a mi 'che, educate pibe', como me dijo La princesita, y después terminó siendo un maleducado. Un hombre grande cómo va a insultar así".

Cuando Tartu le preguntó si cree que desde la producción enviaron a Oscar a "chusearlo", Alex sostuvo contundente: "Bingo".



Vale recordar que el episodio se dio después de que le aconsejaran a Alex Caniggia controlar su vocabulario y que el jurado lo habló antes de que votara el resto de sus colegas; allí se presentó el picante ida y vuelta que terminó con la renuncia del participante.

"No se si lo mandaron o no, pero de la nada que salte así es medio raro. ¿Por qué lo saltearon, no? Raro eso, acá no hubo pelea. Seguro la maniobra la hizo algún barat envidioso que pisa ahí dentro, obvio", reflexionó.