¡Bomba! Alex Caniggia anunció que renuncia al "Cantando" tras sus peleas con Mediavilla

Tras la escandalosa pelea, en la que se dijeron de todo, con Oscar Mediavilla en "Cantando por un Sueño 2020", Alex Caniggia pasó por "Los Ángeles de la Mañana" para defenderse de las críticas del marido de Patricia Sosa y terminó comunicándole a Angel De Brito que renunciaba a la competencia y que no iba a ir más. Los detalles...

De Brito le preguntó a su invitado qué pensaba que iba a suceder cuando se vuelva a ver cara a cara con el productor y jurado del Cantando. Vale recordar que él lo calificó de “marmota y salame”. Sin esquivar la pregunta Alex de movida sembró la duda: “No sé si voy a volver igual al Cantando”. El conductor de "LAM" y del certamen del eltrece le dijo: “¿Perdón? Pero hoy tenés que ir que hay duelo y sentencia”. Y el gemelo Charlotte explicó: “Sí, pero renuncio. No voy. Ni me presento", comenzó diciendo....

¿Sabés por qué? Porque el hombre mayor este, el jurado, el maleducado, me dijo que me va a poner menos diez. Se van a poner en compinches los jurados, voy a ir y me van a echar. Si no me echan en esta, me echan en la próxima. Ni en pedo voy a dejar que me echen. Ni aparezco, Angel”.

“¿Vos decís que Oscar está haciendo un complot para echarte?”, preguntó Angel. “Obviamente. Si se ponen en compinches me van a querer echar, entonces no voy más”, sentenció pero igual se atajó y dijo: "Borro a todos de taquito. No tengo rival. Facilísimo. En el teléfono soy imbatible. Me jode que canto re bien y el hombre este mayor me pone un puntaje porque me tiene bronca. No me pone un puntaje por si canto bien o mal", cerró.