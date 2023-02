Ángel de Brito habló de las renuncias de Cande Molfese y Nati Jota a Luzu TV: "Por eso se fueron"

Ángel de Brito se metió en la polémica por la renuncia de Cande Molfese y Nati Jota de Luzu TV.

Las influencers eran parte de dos de los programas del ciclo Antes que nadie y Nadie dice nada y, durante febrero, anunciaron su retiro de manera sorpresivo.

Aunque ambas aseguraran que se trataba de "ciclos cumplidos", los rumores sobre las verdaderas causas de esta renuncia comenzaron a correr y fue Ángel de Brito quien dio el dato sobre los motivos de estas partidas. "70 Lucas promedio cobraban por mes. Por eso se fueron las chicas a hacer streaming a otra parte", escribió el conductor de LAM.

Ángel de Brito habló de las renuncias de Cande Molfese y Nati Jota a Luzu TV:

Desde la cuenta de Gossipeame también dieron algunos detalles desconocidos sobre la partida de Molfese y Nati Jota. Desde la cuenta confirmaron que no había buena relación entre los compañeros y que también existía una "guerra de egos" entre Cande Molfese y Mica Vázquez, otra de las integrantes de Antes que nadie. Sin embargo, estas versiones fueron rápidamente desmentidas.

Nati Jota junto a sus compañeros de LUZU TV

El apodo que le pusieron a Nati Jota en Luzu TV

En medio de estas versiones de mala relación en Luzu TV, en Socios del espectáculo revelaron cuál es el apodo que le pusieron a Nati Jota. "Ha sido rebautizada por sus ex compañeros, porque se fue de Luzu TV, y por algunas actitudes que tuvo, como Nati Chot...", contó Rodrigo Lussich en el ciclo de El Trece.

Nati Jota, por su parte, contó los motivos de su salida. "Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado", disparó.