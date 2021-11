Ángela Leiva y Esteban Lamothe, juntos: aseguran que viven un romance a escondidas

Ángela Leiva y Esteban Lamothe enfrentan nuevos rumores de romance que comenzaron a correr en las últimas horas.

Según informaron en Intrusos, los protagonistas de La 1-5/18 fueron vistos en la noche porteña en un encuentro clandestino. Tal como contó Karina Iavícoli, la parejita se encontró en una fiesta y se fueron juntos a las 3 de la mañana. "Siguen viéndose a escondidas. Alguien los vio en un semáforo", disparó Rodrigo Lussich para completar.

Esteban Lamothe y Ángela Leiva en La 1-5/18.

Tiempo atrás, Ángela Leiva se refirió a estas versiones y negó de manera contundente la relación. "Tenemos muy buena onda porque somos compañeros y grabamos ocho horas diarias la novela. Pero la verdad es que Lamothe es un dulce de leche, es un amor y muy buen compañero. Mi corazón ahora está atravesando una separación y soltera y sin apuros. Por el momento, no estoy pensando en el amor”, dijo tiempo atrás en La Academia.

En sintonía con estas versiones, Esteban Lamothe confirmó hace varios días que se separó definitivamente de Katia Szechtman tras cuatro años de amor.

"Estamos separados con Katia, estoy separado y te doy la primicia. La relación con ella fue muy buena, me dejó un montón de cosas, empezó con bastante perfil bajo y la mantuvimos así todo lo que pudimos”, explicó en diálogo con Mitre Live.

Luego, sobre las versiones con su compañera de La 1-5/18 disparó: "Ella no está acostumbrada a que la encaren, la exposición. No es una piba que esté acostumbrada a eso. No hay nada para contar. No es que estamos con algún famoso o famosa. Es una separación muy triste, nada más”, tiró.

