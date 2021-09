Aseguran que Martín Baclini quiere conquistar a una participante de La Academia

Desde su separación con Cinthia Fernández, Martín Baclini vivió un corto romance con Agustina Agazzani que trascendió mediáticamente.

Pero a pesar de que parecían estar enamorados, el idilio duró muy poco y el empresario rosarino no volvió a oficializar parejas.

Sin embargo, un nuevo rumor lo involucra a una reconocida figura y, según contaron en Intrusos, Baclini acecha a Celeste Muriega, a quien le envía constante mensajes por redes sociales.

Al parecer, la buena onda comenzó cuando el ex de Cinthia Fernández participó de la salsa de a tres junto a El Polaco y Barby Silenzi, amiga de Muriega, y mantuvieron una divertida salida que provocó atracción entre ellos.

Celeste Muriega, sería la nueva conquista de Martín Baclini.

"Conocí a Martín el día que salimos con todos mis compañeros de La Academia a cenar después del programa ¡y quedó buena onda!", dijo Celeste en Ciudad.com.

"No hay romance. ¡No lo conozco bien! Pero por lo poco que percibí me parece un buen pibe", aclaró luego.

El pedido de Martín Baclini a Cinthia Fernández

A pesar de que aseguran que no pasa nada entre ellos, Cinthia Fernández y Martín Baclini mantiene un vínculo cercano.

Tiempo atrás, el empresario aclaró cómo es el lazo que lo une a su ex. "Extraño la vida con Cinthia Fernández porque es el estado más lindo. Solamente ella y yo sabemos lo que vivimos", comenzó diciendo.

Martín Baclini mantiene un vínculo cercano a Cinthia Fernández y sus hijas.

Ahondando sobre la relación que actualmente los une, Baclini reveló que el clásico de Diego Torres, "Déjame Estar", le recuerda a su ex y refuerza su pedido de estar presente en su vida más allá de la separación. "Yo veo la vida con tanto amor que a veces no distingo que es mi ex pareja… El tipo del que habla la canción es un tipo que quiere estar con ella. Que haga lo que quiera, que se case, que tenga hijos, pero yo quiero estar”, confesó.

AM